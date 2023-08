🔥 La deuxième partie du Prime Day d’Amazon arrive en octobre : à quoi s’attendre ?

by

by

L’une des soldes les plus attendues de l’annĂ©e par les boutiques de commerce Ă©lectronique est le Amazon Prime Day, et malgrĂ© le fait que le mois de juillet Ă©tait une premiĂšre occasion de faire de bonnes affaires, une nouvelle occasion se profile Ă l’horizon. Cette annĂ©e, Amazon ajoute une nouvelle vente Prime Day qui aura lieu en octobre, donnant aux fans et aux acheteurs l’occasion de se lancer Ă nouveau dans des achats en ligne.

Le Prime Day fait partie du rituel annuel de certains utilisateurs, qui recherchent les soldes et se gĂątent, et comme il aura lieu en octobre, ce sera peut-ĂȘtre l’occasion de faire des achats en avance pour les fĂȘtes de fin d’annĂ©e. Bien entendu, le Black Friday aura lieu en novembre de cette annĂ©e.

L’entreprise l’a baptisĂ© Prime Big Deal Days, qui est essentiellement une deuxiĂšme partie de la vente Prime Day qui s’est rĂ©cemment achevĂ©e en juillet. Ce nouvel Ă©vĂ©nement Ă©largit l’expĂ©rience d’achat Prime pour les abonnĂ©s premium et, d’ici octobre, l’entreprise l’ouvrira Ă plusieurs pays. Et, comme pour le Prime Day, il faudra ĂȘtre membre d’Amazon Prime pour profiter des « meilleures affaires de la saison ».

Au total, 19 pays sont concernĂ©s par les Prime Big Deal Days d’Amazon, notamment l’Allemagne, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le BrĂ©sil, le Canada, la Chine, l’Espagne, les États-Unis, la France, l’Italie, le Japon, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, Singapour, le Royaume-Uni et la SuĂšde.

Doug Harrington, directeur gĂ©nĂ©ral des ventes mondiales d’Amazon, a Ă©galement annoncĂ© cet Ă©vĂ©nement sur sa page LinkedIn, rĂ©itĂ©rant cette vente exclusive massive pour les membres Prime. D’autres dĂ©tails suivront, selon Doug Harrington.

DeuxiĂšme Prime Day d’Amazon cette annĂ©e

Ce qui caractĂ©rise les ventes Prime Day d’Amazon, c’est le nombre d’articles mis en vente, dans diffĂ©rentes catĂ©gories qui ne sont pas limitĂ©es ou centrĂ©es sur un seul groupe.

Les abonnĂ©s Prime et non Prime d’Amazon sont toujours gĂątĂ©s lors des ventes Prime Day, car d’autres vendeurs participent Ă©galement Ă cet Ă©vĂ©nement de vente massive pour les utilisateurs. Le rĂ©cent Amazon Prime Day 2023 a Ă©tĂ© une vĂ©ritable explosion pour ceux qui cherchent Ă Ă©conomiser sur leurs achats, avec des offres massives disponibles.

Des diffĂ©rentes offres technologiques Ă la maison, en passant par le style de vie et plus encore, Amazon a tout ce qu’il faut, et il n’y a pas de limites quant au montant que l’on peut dĂ©penser sur la plateforme.