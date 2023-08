WhatsApp teste les discussions vocales de groupe et c’est différent des appels de groupe

WhatsApp teste une nouvelle fonctionnalité pour les utilisateurs. Il s’agit des chats vocaux, destinés aux groupes. Bien que cela ressemble à la fonction d’appel vocal déjà disponible ou même aux notes vocales, il y a une différence.

WABetaInfo révèle que la plateforme de messagerie appartenant à Meta teste les chats vocaux (auparavant, chats audio) dans le cadre de la version bêta de WhatsApp pour la mise à jour Android 2.23.16.19. Cette fonctionnalité avait déjà été testée auparavant, mais il n’y avait rien de substantiel à l’époque.

La nouvelle mise à jour bêta a introduit une nouvelle icône de forme d’onde vocale dans les groupes WhatsApp, qui lancera une discussion vocale et indiquera qu’une discussion vocale est en cours. Lorsque vous appuyez sur l’option, une interface dédiée au chat vocal apparaît et vous pouvez la rejoindre pour mener des chats audio avec d’autres personnes.

En quoi cela diffère-t-il de la possibilité d’appeler des personnes sur des groupes WhatsApp ? La nature de ces deux fonctions est la même : communiquer verbalement. La seule différence est que la nouvelle fonction ne fera pas sonner les autres et enverra à la place une notification silencieuse indiquant qu’une discussion vocale est en cours.

Ainsi, il ne sera pas nécessaire de rejoindre un appel à ce moment précis.

Une fonctionnalité utile ?

Et si vous ne rejoignez pas l’appel dans les 60 minutes, la discussion vocale créée prendra fin. Toutefois, vous pourrez toujours en créer une nouvelle lorsque tout le monde sera disponible. Cette fonctionnalité peut permettre à plus de 32 personnes de se joindre à l’appel, mais ce nombre est encore incohérent et pourrait être différent lorsque la fonctionnalité sera officiellement déployée.

Je ne sais toujours pas comment cette fonctionnalité se distinguera et pourrait s’avérer meilleure que les appels vocaux, et nous devrons attendre qu’elle soit déployée pour tout le monde pour en avoir une meilleure idée. WhatsApp teste souvent des fonctionnalités et les rend même bientôt officielles, et nous nous attendons à ce qu’il en soit de même pour les chats vocaux.