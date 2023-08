OpenAI dépose la marque GPT-5

Même si OpenAI, la société à l’origine de ChatGPT, n’a sorti que récemment le LLM GPT-4, une autre itération pourrait bien être sur le point de voir le jour. L’entreprise a récemment déposé une demande de marque déposée pour un futur LLM appelé « GPT-5 », ce qui suggère que le nouveau modèle de langage pourrait arriver plus vite que nous ne le pensons.

OpenAI a déposé une demande de marque déposée le 18 juillet pour GPT-5. La demande de marque a récemment été repérée par Josh Gerben, avocat spécialisé dans les marques. Il l’a partagé dans un tweet, qui montrait la demande avec les catégories IC 009 et IC 041.

OpenAI has filed a new trademark application for: “GPT-5” The filing was made with the USPTO on July 18th.#openai #chatgpt4 #ArtificialIntelligence pic.twitter.com/PhQI3YV3jJ —Josh Gerben (@JoshGerben) July 31, 2023

En entrant un peu plus dans les détails, nous constatons que la demande de marque concerne des « programmes informatiques téléchargeables et des logiciels informatiques liés à des modèles de langage ». Les autres catégories comprennent également « la production artificielle de la parole et du texte humains et les logiciels de traitement du langage et d’apprentissage automatique ». La demande de marque GPT-5 est actuellement en attente d’examen, ce qui signifie qu’il pourrait s’écouler un certain temps avant qu’elle ne soit traitée.

Combinée au titre, cette demande laisse fortement entendre qu’un nouveau LLM est en cours de développement. Cependant, cela contredirait la récente déclaration du PDG d’OpenAI, Sam Altman, qui a confirmé que l’entreprise ne travaillait pas sur GPT-5 en avril dernier. En outre, il est également possible que l’entreprise s’assure simplement les droits de sa prochaine itération à l’avance, afin que d’autres entreprises ne la devancent pas.

Quoi qu’il en soit, il sera intéressant de voir comment le prochain GPT-5 d’OpenAI prendra forme et les changements qu’il pourrait apporter. Actuellement, nous attendons avec impatience le lancement des capacités multimodales de GPT-4, qui vous permet de télécharger des images et d’interroger le chatbot à leur sujet.