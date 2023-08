Elon Musk souhaite que les créateurs sur X gardent une plus grande partie de l’argent qu’ils génèrent sur le site aussi longtemps que possible. Elon Musk a déclaré qu’il allait s’entretenir avec Tim Cook, le patron d’Apple, au sujet d’un « ajustement » de la commission de 30 % qu’Apple prélève sur les achats « in-app » effectués via son App Store.

Elon Musk, PDG de Twitter (aujourd’hui X), a déclaré dans un tweet mercredi que modifier le mode de facturation permettrait de maximiser le montant que les créateurs de Twitter X recevraient lorsque leurs abonnés s’abonnent à leurs contenus exclusifs. Plus précisément, il a déclaré qu’il préférerait qu’Apple prenne 30 % des frais d’abonnement que Twitter retient, plutôt que 30 % du coût total de l’abonnement. Comme chacun le sait, Apple prélève entre 15 et 30 % sur les achats effectués dans l’App Store, y compris sur les abonnements vendus par les créateurs de contenu sur X.

