L’Apple Watch Series 9 pourrait offrir une couleur rafraîchissante

Outre la nouvelle série d’iPhone 15, Apple devrait également présenter la nouvelle Watch Series 9 et peut-être la Watch Ultra 2. Nous avons récemment obtenu des informations sur les mises à jour que nous pourrions voir cette année et maintenant, il y a quelque chose sur les options de couleur offertes ; l’Apple Watch Series 9 devrait avoir une nouvelle couleur.

ShrimpApplePro, par un tweet sur « X », a révélé que l’Apple Watch Series 9 aura une nouvelle couleur rose, qui pourrait s’avérer rafraîchissante. Toutefois, il convient de noter qu’il ne s’agit peut-être pas d’une nouveauté.

Shrimp’s update

– Apple Watch Series 9

Well, i wish i can see anything that is new outside but it looks the same

Added a pink color along with the other 4 colors with the same case material.

There is a new box this time (better than nothing) more compact box.

New chip i guess. pic.twitter.com/rh95TNuady

— ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) August 1, 2023