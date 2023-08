Xbox teste la diffusion de jeux en direct sur Discord avec les Insiders

by

Xbox propose aujourd’hui à ses Insiders une fonctionnalité qui leur permet de diffuser leur jeu sur des canaux Discord et des chats vocaux. En effet, elle offre la possibilité de diffuser des jeux Xbox Series X|S ou Xbox One directement sur Discord.

Cette fonctionnalité a été fortement demandée par la communauté Discord et est maintenant déployée pour les canaux Alpha et Alpha Skip-Ahead des membres Xbox Insiders. Et, il est prévu de l’étendre à tous les utilisateurs dans un proche avenir.

Discord a annoncé la mise à jour :

Nous nous efforçons d’être la destination ultime des joueurs pour se connecter et jouer avec leurs amis. Notre introduction du streaming sur PC et mobile visait à recréer l’expérience d’amis se détendant ensemble, jouant à des jeux et plaisantant, virtuellement depuis n’importe où dans le monde. À mesure que le cross-play entre les plateformes se développe, notre mission d’unir les joueurs, où qu’ils jouent, prend de l’ampleur.

La nouvelle fonction de streaming semble être facile d’accès : elle ajoute une option « Diffusez votre jeu » à l’interface de chat vocal de Discord. Cette option fonctionne à la fois pour le chat vocal Discord et pour les appels par message direct. Les utilisateurs de Nitro peuvent également sélectionner la qualité de leur flux. Il n’est pas clair si les utilisateurs de Xbox peuvent regarder le flux de gameplay à partir du chat vocal sur la console elle-même, ou s’il n’est visible que par les utilisateurs de PC.

Malheureusement, il ne s’agit que d’un flux à sens unique, ce qui signifie que vous ne pourrez toujours pas voir les flux d’amis qui diffusent sur Discord.

Uniquement pour les Insiders pour le moment

Le chat vocal Discord a rejoint la Xbox l’année dernière, ajoutant la possibilité de rejoindre des chats vocaux directement depuis sa propre console. Une intégration analogue a été ajoutée à PlayStation cette année. Désormais, Xbox offre aux utilisateurs la possibilité de diffuser leur jeu en streaming, de la même manière que l’application fonctionne sur PC. En plus du jeu, la connexion de Discord à Xbox permet d’afficher le gamertag et l’activité du jeu. Les joueurs peuvent également utiliser le chat vocal de Discord pour les parties multijoueurs.

Ces améliorations continues suggèrent que nous verrons probablement d’autres ajouts à l’avenir, il y a donc encore de l’espoir de pouvoir voir les flux Discord sur Xbox et peut-être même de participer à des chats textuels.