Lenovo IdeaPad 5x : Le nouvel ordinateur 2-en-1 équipé du processeur Snapdragon X Plus à 8 coeurs

Lors de l’IFA 2024, Lenovo a présenté son dernier convertible 2-en-1, le IdeaPad 5x, équipé d’un processeur Snapdragon X Plus à 8 cœurs. La raison pour laquelle il s’agit d’un 2-en-1 est que les acheteurs peuvent l’utiliser comme un ordinateur portable ou une tablette, grâce à son écran tactile et à son clavier rotatif.

Au cœur du IdeaPad 5x se trouve le processeur Snapdragon X Plus à 8 cœurs, qui vient d’être annoncé par Qualcomm comme une puce ARM de milieu de gamme. Il est associé à 16 Go de mémoire vive LPDDR5X à double canal et à un disque SSD TLC 2242 d’une capacité maximale de 1 To.

Le Lenovo IdeaPad 5x 2-en-1 dispose ainsi d’une mémoire et d’un espace de stockage suffisants pour le multitâche et le stockage de fichiers.

Le IdeaPad 5x 2-en-1 est équipé d’un écran tactile OLED 16:10 WUXGA 60Hz 400 nit de 14 pouces avec une couverture DCI-P3 de 100 %. Cet écran offre des images de haute qualité, idéales pour les professionnels de la création et les amateurs de multimédia.

Il mesure 31,2 x 22,7 x 1,75 cm, et pèse 1,5 kg soit excellent pour un ordinateur portable, il est assez lourd pour une tablette. C’est environ trois fois plus lourd qu’un iPad, ce qui fait que vous vous lasserez de le tenir plus tôt. Comme l’un des arguments de vente du IdeaPlus est son clavier qui peut pivoter pour une utilisation en tant que tablette, vous devrez garder le poids à l’esprit.

Le IdeaPad 5x est un peu lourd pour une tablette

En matière de connectivité, le IdeaPad 5x dispose de deux ports USB Type-C, de deux ports USB Type-A, d’un port HDMI 2.1, d’un lecteur de carte microSD et d’une prise audio combo. En outre, il prend en charge le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.3, qui commence à devenir la norme pour les appareils récents. En termes de durabilité, le IdeaPad 5x est testé selon les spécifications MIL-STD-810H et dispose d’un couvercle A en métal pour résister à diverses conditions environnementales. L’appareil est également équipé d’une caméra full HD RGB frontale avec obturateur manuel pour plus de sécurité et d’un lecteur d’empreintes digitales pour une connexion aisée.

Le Lenovo IdeaPad 5x devrait être disponible à partir de septembre 2024, avec un prix de départ de 999 euros.