Google lancerait une tablette pliable en 2024

Google serait en train de se préparer à porter la technologie pliable au-delà des smartphones et à la porter sur les tablettes. Selon des rapports d’initiés de la chaîne d’approvisionnement en amont, Google envisage sérieusement le développement d’une tablette pliable.

Cette nouvelle intervient peu de temps après les débuts de Google dans l’arène des smartphones pliables avec le Pixel Fold plus tôt cette année. Si tout se passe comme prévu, la tablette pliable pourrait potentiellement être dévoilée lors de la conférence Google I/O en 2024.

Les informations sur les aspirations de Google en matière de tablette pliable proviennent de Digitimes, qui a un historique de fuites d’initiés fiables.

Bien que les détails spécifiques de l’appareil restent mystérieux, la possibilité d’une tablette pliable représente un grand pas en avant pour les appareils portables.

Toutefois, Google n’est pas le seul géant de la technologie à explorer cette technologie passionnante. Un autre géant de l’industrie, Apple, serait également en train d’envisager une tablette pliable.

Un iPad pliable ?

Le même rapport de Digitimes fait état de l’intérêt d’Apple pour un iPad pliable, en s’appuyant sur ses efforts de longue date pour développer des smartphones pliables. Les analystes ont déjà émis l’hypothèse que l’iPad pliable d’Apple pourrait arriver sur le marché dès 2024. Le potentiel d’un iPad pliable d’Apple pourrait changer la donne sur le marché des tablettes.

MacRumors nous apprend qu’en incorporant un mécanisme de charnière, l’appareil se plierait et se déplierait comme un livre, révélant un écran plus grand que les modèles d’iPad standard. Selon des rapports antérieurs, cet iPad pliable pourrait présenter un tout nouveau design et être doté d’une béquille en fibre de carbone légère et durable, ce qui le rendrait encore plus attrayant pour les utilisateurs.

Android Authority note que si Google et Apple poursuivent leurs projets de tablettes pliables, ils ne seront pas les premiers à s’aventurer sur ce terrain.

ASUS et Lenovo se sont déjà imposés sur le marché en proposant des ordinateurs portables dotés d’écrans pliables. Ces appareils peuvent fonctionner comme des ordinateurs portables traditionnels lorsqu’ils sont partiellement pliés, et lorsqu’ils sont complètement dépliés, ils servent d’écrans autonomes, démontrant ainsi la polyvalence du facteur de forme pliable.