Honor est prête à affronter Samsung avec son premier smartphone pliable à clapet

Honor a déjà lancé trois appareils pliables, à savoir le Magic V, le Magic Vs et le Magic V2. Il s’agit tous d’appareils pliables de type Fold, mais la société aurait confirmé l’arrivée prochaine d’un nouveau facteur de forme.

Même si Honor n’a pas été aussi rentable que Samsung sur le marché des smartphones pliables, la société chinoise a certainement gagné de nombreux fans grâce à ses smartphones pliables très innovants. Le dernier smartphone pliable Magic V2 de Honor est présenté comme l’un des plus fins, des plus légers et des moins chers de sa catégorie. Dans un monde dominé par Samsung, c’est un véritable exploit.

Mais, il semble que Honor ne s’arrête pas là, car la société chinoise tente de concurrencer Samsung sur un marché légèrement différent où elle n’a pas encore de rival sérieux. La série Flip de Samsung n’a pas encore de concurrent, mais si ce que Daniel Wang, président MEA de Honor, a dit à Reframed est vrai, la situation va radicalement changer dans un avenir pas si lointain.

Honor vient de présenter son nouveau smartphone pliable en Chine, mais l’entreprise prépare le lancement mondial de l’appareil, qui devrait avoir lieu dans les mois à venir. Tout en vantant les mérites de son nouveau produit, Honor travaille sournoisement sur un autre grand appareil qui sera dévoilé l’année prochaine : son tout premier smartphone pliable à clapet.

Selon Wang, Honor n’a pas seulement le Magic V2, mais aussi le Flip, qui sera présenté en 2024. De précédentes rumeurs affirmaient que la société chinoise travaillait sur son premier smartphone à clapet, mais c’est la première fois qu’un officiel confirme l’existence du produit et nous offre même un calendrier pour sa sortie.

Savoir quand il sera lancé

La seule autre information importante que nous n’avons pas encore apprise concerne la disponibilité du produit. Bien que Honor lance initialement ses produits phares en Chine, ils sont toujours commercialisés dans le monde entier à une date ultérieure. Si le modèle pliable à clapet de Honor suit le même schéma, Samsung pourrait enfin avoir de la concurrence. Espérons que nous aurons plus de détails sur ce produit le plus tôt possible.

Quoi qu’il en soit, Honor rejoindra un marché des smartphones pliables en pleine effervescence, puisque Samsung, OPPO, Motorola et Huawei ont tous lancé des smartphones pliables à clapet à l’échelle mondiale.