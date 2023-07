L’offre groupée Microsoft Teams + Office fait l’objet d’une enquête officielle de l’UE

Les régulateurs et les rivaux s’interrogent sur le prix que Microsoft devrait facturer pour Teams s’il n’est plus lié au logiciel Office. Les rivaux, tels que Slack, craignent d’être sous-cotés par Microsoft.

« Nous respectons le travail de la Commission européenne dans cette affaire et prenons nos propres responsabilités très au sérieux », a déclaré Microsoft. « Nous continuerons à coopérer avec la Commission et nous nous engageons à trouver des solutions pour répondre à ses préoccupations ». Un porte-parole de la Commission européenne a déclaré jeudi : « Nous n’avons reçu aucun engagement de la part de Microsoft susceptible de répondre à nos préoccupations. Il est trop tôt pour discuter d’un remède aux abus potentiels ».