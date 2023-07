Bouton d’action de l’iPhone 15 Pro : iOS 17 laisse entrevoir des potentielles options

Tant qu’Apple n’aura pas fait d’annonce officielle sur l’iPhone 15 et ses fonctionnalités, le destin du bouton Mute et les capacités réelles du bouton Action resteront entourés de mystère.

L’objectif du bouton Action pourrait être d’offrir un accès rapide à diverses fonctions et réglages sans avoir à déverrouiller l’appareil ou à naviguer dans les applications. Le code de la version bêta 4 d’iOS 17 suggère que les utilisateurs pourraient être en mesure de personnaliser et d’assigner neuf options différentes au bouton Action :

Selon MacRumors , cette récente version bêta contient des extraits de code intrigants qui pourraient nous éclairer sur le « bouton d’action » supposé figurer sur l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max . Ce bouton Action est censé remplacer le traditionnel bouton Mute et offrir aux utilisateurs une alternative programmable et personnalisable.

Depuis un certain temps, les rumeurs et les fuites concernant le prochain iPhone 15 ont capté notre attention. Alors que la présentation officielle d’Apple se profile à l’horizon, les développeurs peuvent désormais explorer la quatrième version bêta d’iOS 17.