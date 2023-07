Google annonce un nouveau Play Store pour les tablettes et les appareils pliables

Bouton d'action de l'iPhone 15 Pro : iOS 17 laisse entrevoir des potentielles options

Google a pris des mesures pour améliorer la prise en charge des applications pour les tablettes et les grands écrans avec la sortie d’Android 14. La dernière version bêta 4 d’Android 14 prend en charge les tablettes Pixel et les appareils Fold, et maintenant, Google a introduit un nouveau Play Store spécialement conçu pour les grands écrans.

Afin d’améliorer l’expérience des utilisateurs, Google a remanié les pages de listing des applications, en mettant en avant le contenu essentiel. Les jeux de qualité supérieure seront accompagnés d’une bannière vidéo en haut de la page de présentation de l’application, ce qui permettra aux utilisateurs d’avoir un aperçu immersif de la jouabilité.

En outre, les pages de détails des applications et des jeux ont été réorganisées en plusieurs colonnes, ce qui permet de hiérarchiser le contenu et de le rendre facilement accessible.

Amélioration du classement et de la qualité

Google s’est engagé à promouvoir les applications de haute qualité qui excellent sur les grands écrans. Pour ce faire, il a apporté des modifications au classement afin de donner la priorité aux applications qui respectent les directives de qualité des applications pour grand écran.

Ces modifications renforcent la visibilité des applications bien conçues, qui se redimensionnent de manière transparente, prennent en charge les orientations portrait et paysage et évitent le letterboxing. Les applications répondant à ces critères seront présentées dans le Choix de la rédaction et dans d’autres collections, ce qui créera de nouvelles opportunités pour les applications optimisées.

Google a également étendu ses avertissements relatifs aux listes d’applications et sa politique de visibilité réduite aux écrans de grande taille. Les applications et les jeux dont le taux de plantage ou le taux d’absence de réponse (ANR) est perçu par l’utilisateur comme supérieur à 8 % recevront des avertissements sur leur page détaillée, ce qui permettra aux utilisateurs d’avoir des attentes réalistes quant aux performances de l’application.

Ces changements seront mis en œuvre à partir de la fin du mois d’août, ce qui laisse aux développeurs suffisamment de temps pour surveiller et améliorer les mesures de stabilité de leur application à l’aide des indicateurs d’Android dans Play Console ou de l’API de création de rapports.

Nouveaux formats de transfert de contenu

Google vise à améliorer l’expérience in-app en présentant les éléments de la liste de la boutique directement dans l’accueil des applications et des jeux. De nouvelles captures d’écran, vidéos et descriptions spécifiques au facteur de forme offriront aux utilisateurs un aperçu de l’expérience de l’application, les aidant ainsi à prendre des décisions d’installation éclairées.

Les développeurs sont encouragés à télécharger des captures d’écran distinctes pour chaque facteur de forme, à utiliser des images de haute qualité avec des rapports d’aspect appropriés et à éviter d’inclure des images de l’appareil pour s’assurer que leur application se démarque efficacement.

Navigation simplifiée dans la boutique

Pour une navigation fluide, Google a simplifié la navigation dans la boutique sur les écrans de grande taille. Le rail de navigation de gauche rapproche les éléments de menu du pouce des utilisateurs, en particulier lorsqu’ils utilisent l’appareil en mode paysage.

Les sections « Top Charts » et « Catégories » ont été déplacées vers l’accueil des applications et des jeux, ce qui permet de découvrir plus facilement les applications les plus populaires et les plus utiles.

L’expérience Enfants est devenue un onglet principal sur les tablettes et les Chromebooks, étant donné que ces appareils sont souvent partagés avec des enfants.

Recherche en écran partagé

Google a introduit une nouvelle expérience de recherche, permettant aux utilisateurs de découvrir et de comparer des applications sans avoir à passer d’une application à l’autre. La recherche en écran partagé affiche les résultats de la recherche et les pages détaillées des applications côte à côte, ce qui simplifie le processus de découverte des applications.

Disponibilité

Google prévoit de déployer ces changements progressivement au cours des prochaines semaines, afin d’améliorer l’expérience des utilisateurs d’applications sur grand écran.

Allison Chang, Product Manager, Google Play, a déclaré à propos des nouvelles mises à jour de Play Store :