La prochaine grande mise à jour de Windows 11 pourrait arriver plus tôt que prévu

Nous verrons bien, mais le canal Beta de Windows 11 vient de recevoir un tas de nouvelles choses — y compris une refonte de l’Explorateur de fichiers et un hub d’éclairage RVB — et cela suggère à nouveau que la mise à jour 23H2 progresse bien.

La présence de ces indices dans Windows 11 montre que le travail préparatoire pour 23H2 est bien avancé , ce qui laisse supposer que la mise à jour annuelle du système d’exploitation pourrait bientôt voir le jour. Est-il possible qu’elle suive le rythme de 22H2 et arrive en septembre ? Peut-être, même si les rumeurs font état d’un quatrième trimestre pour la 23H2, de sorte que le mois d’octobre pourrait être une date de sortie plus réaliste.