Le nouvel onglet mobile de Netflix pourrait faciliter la recherche de programmes à regarder

Netflix, la célèbre plateforme de streaming, lance une nouvelle fonctionnalité appelée « Mon Netflix » dans ses applications mobiles afin d’améliorer la découverte de contenu pour les utilisateurs.

L’onglet « Mon Netflix » remplacera l’onglet « Téléchargements » situé dans le coin inférieur droit de l’écran. L’objectif de cette nouvelle fonctionnalité est de présenter aux utilisateurs les titres pour lesquels ils ont manifesté de l’intérêt, afin de les aider à prendre une décision sur ce qu’ils vont regarder.

« Mon Netflix » présentera diverses catégories de contenu, notamment des titres que les utilisateurs ont téléchargés, récemment regardés, en cours de visionnage, enregistrés dans leur « liste personnelle » et auxquels ils ont donné un coup de pouce.

En outre, les bandes-annonces déjà visionnées seront également affichées. Cependant, les utilisateurs peuvent toujours explorer la gamme complète de séries et de films de la plateforme en visitant l’onglet Accueil et d’autres sections de l’application.

Netflix souligne que plus les utilisateurs interagissent avec la plateforme et font part de leurs préférences, par exemple en sauvegardant des films d’action comme « Extraction 2 » dans « Ma liste » ou en aimant toutes les saisons de « Bridgerton », plus ils verront un contenu personnalisé dans l’onglet « Mon Netflix ».

Bien que ce nouvel onglet semble très pratique pour tous les endroits où vous utilisez Netflix, il n’existe pour l’instant que sur les applications mobiles. La fonction « Mon Netflix » est actuellement disponible sur iOS, à partir d’aujourd’hui. Pour les utilisateurs d’Android, elle sera déployée au début du mois d’août.

Lors de l’annonce, Netflix a publié un message :

Mon Netflix, un guichet unique conçu pour vous avec des raccourcis faciles pour vous aider à choisir ce que vous voulez regarder. Disponible sur iOS et Android dans le monde entier, il comprend vos téléchargements, les séries TV et les films que vous avez aimés, les séries TV et les films enregistrés dans Ma liste, les bandes-annonces que vous avez regardées, les rappels que vous avez définis, ce que vous regardez, ce que vous avez récemment regardé, et bien plus encore. Plus vous interagissez avec Netflix, plus l’onglet Mon Netflix devient personnalisé.