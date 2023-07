TikTok ajoute des messages textuels

Malgré l’hémorragie d’utilisateurs du réseau social, le propriétaire de Twitter, Elon Musk, a pris des décisions discutables au cours du weekend. Après avoir rebaptisé le logo de Twitter en « X » et promis d’apporter un tas de nouvelles fonctionnalités que personne n’a demandées, Musk est maintenant confronté à un autre problème de taille : la concurrence acharnée.

La tentative de Meta de s’attaquer à Twitter n’a pas été couronnée de succès, car Threads a encore besoin de beaucoup de fonctionnalités pour offrir une expérience analogue aux utilisateurs. Mais, un autre prétendant à la place de Twitter vient de faire un premier pas vers la réalisation de ses projets.

Les utilisateurs de TikTok peuvent désormais publier des mises à jour textuelles en plus des vidéos et des séries de photos — à l’instar de plateformes comme Threads de Meta, qui rivalisent pour s’emparer de la domination du microblogging de Twitter. Ainsi, les créateurs pourront ainsi partager leurs histoires et d’autres types de contenu d’une manière différente et plus simple. La nouvelle fonctionnalité est disponible à partir d’aujourd’hui et ne nécessite pas trop de clics pour fonctionner.

Désormais, lorsque les utilisateurs ouvrent la page Caméra dans l’application TikTok, ils voient trois options : vidéo, photo et texte.

Les posts textuels ressemblent visuellement aux Stories Instagram : les utilisateurs peuvent ajouter une couleur de fond, modifier la façon dont le texte apparaît et ajouter de la musique et des autocollants à la publication. Les publications ont une limite de 1 000 caractères. D’autres utilisateurs peuvent également s’engager avec la publication de la même manière qu’ils interagissent avec une vidéo – en assemblant, en faisant des duos et en commentant.

TikTok veut aller là où Twitter a abandonné le navire

Le fait que l’entreprise à l’origine du raz-de-marée de vidéos en format court ajoute des fonctions de texte est déjà intéressant en soi, mais le moment choisi mérite d’être souligné. Des plateformes comme Threads, Bluesky, Mastodon et bien d’autres tentent de se positionner comme un remplaçant viable de Twitter — ou du moins comme quelque chose qui se rapproche de ce qui rendait Twitter amusant. Mais comme la plateforme perd de plus en plus de fonctionnalités, de trafic et même son emblématique logo en forme d’oiseau, la fenêtre est ouverte pour que d’autres applications s’y engouffrent. TikTok semble au moins un peu intéressé.

Meta, le principal concurrent de TikTok dans le domaine de la vidéo en format court, a connu une semaine record après la sortie de Threads au début du mois. Mais cela va-t-il durer ? Le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens a chuté depuis son apogée, et l’absence d’un flux strictement rempli de comptes suivis par l’utilisateur a rebuté certaines personnes (Meta insiste sur le fait que c’est en cours).

Les messages textuels ne sont qu’une autre forme de contenu sur une plateforme qui a gagné en notoriété en rendant le contenu viral rapidement. Pour honorer cette tradition, TikTok permettra aux publications de texte d’utiliser le même type d’outils de diffusion que les vidéos.