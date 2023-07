X (Twitter) limite le nombre de DM qu’un utilisateur non vérifié peut envoyer

Les changements sont devenus monnaie courante sur Twitter ces derniers temps. Le changement le plus important depuis l’acquisition de l’entreprise par Elon Musk est sans doute le dernier changement de marque, où X a remplacé l’oiseau bleu. Même si l’emblématique oiseau ne volera bientôt plus autour du Web, partageant des tweets, il est toujours là et apporte quelques mises à jour.

Twitter (ou X, comme nous devrions l’appeler maintenant) limite le nombre de DM que les comptes non vérifiés peuvent envoyer. Selon l’entreprise, ce changement vise à réduire le spam dans les messages directs.

Ainsi, si vous n’avez pas de compte payant, vous aurez une limite journalière pour l’envoi de DM. Si vous ne souhaitez pas subir cette limitation, vous pouvez vous abonner à Twitter Blue.

We’ll soon be implementing some changes in our effort to reduce spam in Direct Messages. Unverified accounts will have daily limits on the number of DMs they can send. Subscribe today to send more messages: https://t.co/0CI4NTRw75 — Support (@TwitterSupport) July 21, 2023

Les récentes modifications apportées à Twitter visent à attirer davantage d’abonnés payants en fixant des limites aux activités des utilisateurs non vérifiés ou en introduisant de nouvelles fonctionnalités réservées aux utilisateurs de Twitter Blue. Par exemple, le nombre de tweets que les utilisateurs non vérifiés peuvent lire par jour est désormais limité, tandis que les utilisateurs de Twitter Blue ont accès à des tweets longs (jusqu’à 25 000 caractères) et à des options d’édition de tweets.

Attirant encore plus d’abonnés

Ces changements, qui visent à attirer davantage d’utilisateurs payants, semblent raisonnables dans la mesure où Twitter ne génère toujours pas de bénéfices. Elon Musk lui-même a déclaré que l’entreprise était confrontée à un flux de trésorerie négatif en raison d’une baisse significative des recettes publicitaires et d’un lourd endettement.

Le changement de marque de la plateforme est une autre mesure prise par Musk pour transformer l’entreprise en une société rentable. On peut s’attendre à ce que X introduise d’autres changements pour encourager les abonnements non payés à se convertir en abonnements payants. Avec la disparition de l’oiseau, la plateforme rebaptisée peut repartir à zéro avec une nouvelle vision, un nouvel objectif et de nouvelles fonctionnalités. Contrairement aux comptes non vérifiés, il ne semble pas y avoir de limites à l’imagination de Musk et de son équipe.