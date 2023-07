Les Reels Instagram vont encore plus loin dans l’approche du copier-coller

Les mises à jour des temlates Reels vont encore plus loin dans l’approche du copier-coller : les préréglages incluront bientôt le texte et les transitions de la vidéo originale, mais les utilisateurs pourront personnaliser différents éléments s’ils ne veulent pas que leur clip soit exactement le même.

Les modèles décomposent les Reels en un format prédéfini dans lequel les utilisateurs peuvent insérer leurs propres photos et vidéos — une séquence de cinq clips de 0,7 seconde sur une chanson spécifique, par exemple. C’est un moyen facile de participer aux tendances virales tout en passant un minimum de temps à éditer, et cela encourage également la prolifération de contenu qui n’est que légèrement différent des autres vidéos — ce qui, je suppose, revient au même.