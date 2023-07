La caméra de l’iPhone 16 Pro Max pourrait offrir une caméra périscopique

by

L’iPhone 16 Pro Max de l’année prochaine sera apparemment le plus grand iPhone d’Apple à ce jour, et une nouvelle rumeur suggère qu’une partie de cet espace supplémentaire sera occupée par une nouvelle caméra périscopique super-téléphotographique.

Cette rumeur émane de Digital Chat Station, un informateur réputé, sur le réseau social chinois Weibo, et confirme un rapport antérieur de Mark Gurman de Bloomberg dans lequel il affirmait qu’Apple mettrait à jour les tailles de l’iPhone Pro en 2024, avec des mises à jour de la caméra.

L’iPhone 16 Pro passerait à 6,3 pouces et le 16 Pro Max à 6,9 pouces. À titre de comparaison, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max actuels mesurent respectivement 6,1 et 6,7 pouces.

En ce qui concerne la nouvelle caméra, le terme « super téléobjectif » est utilisé pour décrire les objectifs dont la longueur focale est supérieure à 300 mm. Ces objectifs permettent aux photographes de prendre des photos en gros plan de scènes et de sujets éloignés, tels que des événements sportifs ou des animaux sauvages. Cependant, les fabricants de smartphones pourraient jouer sur les deux tableaux, et il reste donc à voir comment Apple s’y prendra.

L’iPhone est déjà un favori pour la photographie mobile, mais cela représenterait une mise à niveau qui pourrait changer la donne. À titre de comparaison, l’iPhone 14 Pro Max atteint une longueur focale équivalente de 48 mm avec son zoom optique 2x, selon Apple, bien qu’il soit possible d’aller jusqu’à 77 mm. À titre de comparaison, le téléobjectif à zoom optique 10x du Samsung Galaxy S23 Ultra a une longueur focale équivalente de 230 mm.

Un matériel impressionnant

En matière de photographie sur smartphone, les iPhone ont toujours figuré parmi les meilleurs smartphones dotés d’une caméra, même s’ils n’offrent pas la même polyvalence ou les mêmes fonctions remarquables que les systèmes d’appareil photo des meilleurs téléphones Android.

Apple a cultivé une familiarité, une cohérence et une fiabilité difficiles à égaler dans les caméras de ses appareils et, jusqu’à présent, il a doublé ces qualités à chaque génération, tout en ne poussant l’aiguille que dans les mêmes domaines chaque année : performances en faible luminosité, performances HDR et capture vidéo.

Si la rumeur ci-dessus se confirme, Apple s’attaquerait activement à l’un des principaux attributs du champion de la photographie mobile de Samsung — actuellement, le S23 Ultra susmentionné — d’une manière qu’il n’a jamais faite auparavant : la polyvalence.

La configuration multi-capteurs de la gamme Galaxy Ultra – et l’impressionnante plage de zoom qu’elle permet — est l’une de ses plus grandes forces, mais Apple a le potentiel de ravir cette couronne de polyvalence aux futurs Galaxy Ultra, si cette rumeur se confirme.