Les livraisons mondiales de smartphones ont diminué de 8 % en glissement annuel

Selon les dernières recherches du service Market Pulse de Counterpoint, le marché mondial des smartphones a connu une baisse de 8 % en glissement annuel et de 5 % en glissement trimestriel au cours du T2 2023.

Cela fait suite à un rapport d’IDC indiquant que les ventes mondiales de smartphones ont diminué de 14,6 % en glissement annuel au 1er trimestre 2023, marquant le huitième trimestre consécutif de baisse en glissement annuel.

Leaders du marché et défis

Samsung détient la plus grande part de marché (22 %) , grâce aux excellentes performances de sa série Galaxy A dans le monde entier.

, grâce aux excellentes performances de sa série Galaxy A dans le monde entier. Apple s’est assuré la deuxième place et a atteint sa part de marché la plus élevée jamais enregistrée au deuxième trimestre.

Xiaomi, la troisième marque, a été confrontée à des défis sur ses marchés clés que sont la Chine et l’Inde, mais a cherché à croître sur d’autres marchés et grâce au renouvellement de son portefeuille.

OPPO a obtenu de bons résultats en Chine et en Inde, mais a subi des pertes en Europe occidentale.

vivo a vu sa croissance décliner en Chine et a dû faire face à la concurrence acharnée de Samsung et d’OPPO en Inde et en Asie du Sud-Est

Évolution de la dynamique du marché mondial des smartphones

Le marché mondial des smartphones sort de sa phase de croissance rapide, avec des cycles de remplacement des consommateurs plus longs, la convergence des innovations et un marché des appareils reconditionnés en plein essor qui influencent la demande, en particulier dans le marché d’entrée et de milieu de gamme.

Croissance dans le segment haut de gamme

Le marché haut de gamme a continué de croître malgré les contraintes plus générales du marché. Les consommateurs à la recherche d’une expérience supérieure, soutenue par des options de financement accessibles, ont contribué à la croissance de ce segment.

Le marché haut de gamme a atteint sa plus forte contribution à l’ensemble du marché au deuxième trimestre, avec plus de 20 % des smartphones vendus dans cette catégorie.

Apple a capitalisé sur cette tendance et a gagné des parts de marché sur des marchés non traditionnels, tels que l’Inde, avec une croissance de 50 % en glissement annuel au deuxième trimestre 2023.

Baisse des ventes dans toutes les régions

Toutes les régions ont connu une baisse des ventes de smartphones, les baisses les plus importantes étant observées sur les marchés développés comme les États-Unis, l’Europe occidentale et le Japon, où des baisses annuelles à deux chiffres ont été enregistrées.

En comparaison, la Chine, l’Inde, le Moyen-Orient et l’Afrique ont connu des baisses relativement moins importantes. Pour écouler les stocks excédentaires, les constructeurs et les chaînes de distribution ont eu recours à des promotions et à des festivals de « grandes ventes ». Cependant, la demande est restée faible, influencée par la hausse des taux d’intérêt qui pèse sur le revenu disponible.

Perspectives positives pour l’industrie

Le Smartphone Inventory Tracker de Counterpoint indique des niveaux de stocks de smartphones sains au cours des derniers mois. Cela permet aux constructeurs de lancer et de promouvoir de nouveaux modèles au cours du second semestre, ce qui stimule les mises à niveau des consommateurs et accélère le cycle de remplacement. En conséquence, Counterpoint s’attend à une reprise progressive du marché au cours des prochains trimestres.