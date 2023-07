by

Facebook se dote d’un nouvel onglet vidéo, améliore l’édition des vidéos, etc.

Meta a annoncé ses dernières mises à jour pour la création, l’exploration et l’engagement vidéo sur Facebook. Selon l’entreprise, la vidéo est une fonctionnalité essentielle de Facebook depuis 2007, date à laquelle de courtes vidéos pouvaient être publiées dans le fil d’actualité. L’entreprise affirme qu’elle est fortement investie dans la vidéo sur Facebook.

En annonçant ces mises à jour, Facebook a déclaré :

Ce n’est que le début. Nous nous engageons à développer davantage d’outils pour permettre aux créateurs de s’exprimer, de construire une audience et de gagner de l’argent. En outre, nous travaillons sur des fonctionnalités de découverte et de personnalisation qui permettent aux utilisateurs de mieux contrôler leur expérience.

Aujourd’hui, Facebook a introduit des outils d’édition vidéo améliorés, afin de rendre la création vidéo plus accessible et plus dynamique. Ces outils sont les suivants :

Édition transparente : Meta a intégré des capacités d’édition audio, musicale et textuelle dans Reels, ce qui permet aux utilisateurs de superposer et de synchroniser sans effort des éléments créatifs pour obtenir la vidéo parfaite. Cette fonctionnalité est également disponible sur Meta Business Suite pour les Reels et le contenu vidéo sur le Feed

Outils d’édition de clips étendus : Les utilisateurs peuvent désormais faire preuve de créativité en ajustant la vitesse, en inversant ou en remplaçant des clips dans leurs vidéos

Audio amélioré : Grâce à la possibilité d’explorer et d’ajouter de la musique, des clips audio et des voix off, les utilisateurs peuvent intégrer les bons sons dans leurs vidéos, garantissant ainsi une expérience audio captivante tout en réduisant les bruits indésirables

Chargement de vidéos HDR : Les utilisateurs peuvent désormais télécharger des vidéos HDR directement depuis leurs smartphones vers Reels, garantissant ainsi une lecture de haute qualité en HDR intégral.

Expérience vidéo unifiée sur Facebook

Facebook vise à rationaliser l’expérience de visionnage des vidéos sur Facebook, en regroupant différents formats vidéo pour faciliter l’exploration et l’engagement. L’ancien onglet Facebook Watch a été rebaptisé onglet Vidéo, servant de plaque tournante pour l’ensemble du contenu vidéo sur Facebook.

Cette plateforme unifiée propose un flux vertical personnalisé, recommandant un large éventail de contenus vidéo, notamment des Reels, des vidéos de longue durée et des contenus en direct. En outre, l’onglet Vidéo présente de nouvelles sections de Reels à défilement horizontal, permettant d’accéder rapidement à des contenus vidéo de courte durée.

L’onglet Vidéo deviendra bientôt un onglet dédié dans la barre de raccourcis, accessible en bas de l’application sur iOS et en haut sur Android. Les raccourcis de la barre s’adaptent en fonction des fonctionnalités les plus fréquemment consultées par les utilisateurs.

Découvrir et explorer des vidéos

Pour améliorer la découverte de vidéos, Facebook a remanié la fonction Explore, qui permet aux utilisateurs d’approfondir des sujets vidéo populaires. En cliquant sur l’icône de recherche dans l’onglet Vidéo, les utilisateurs peuvent accéder à Explore, qui présente une collection de Reels, de vidéos de longue durée et de vidéos en direct liées à des sujets et à des hashtags pertinents.

Combinant la curation humaine et l’apprentissage automatique, Meta sélectionne et présente des vidéos populaires qui correspondent aux intérêts des utilisateurs, offrant ainsi une expérience de découverte vidéo agréable et engageante.

S’engager de manière transparente avec les Reels Instagram

Facebook reconnaît l’impact de l’autorisation de visionner les Reels d’Instagram sur Facebook, étendant la portée des créateurs d’Instagram à un public plus large, même pour ceux qui n’ont pas de profil Facebook actif. Cette intégration réunit le meilleur des Reels d’Instagram et de Facebook en un seul endroit.

Les utilisateurs peuvent désormais regarder les Reels Instagram sur Facebook et laisser des commentaires sans passer d’une application à l’autre. En reliant leurs comptes Facebook et Instagram par le Centre de comptes, les utilisateurs peuvent se connecter sans effort à leurs contenus et communautés préférés à travers les plateformes.