Le fabricant de vélos électriques VanMoof fait faillite, laissant les cyclistes dans le désarroi

Après avoir interrompu ses ventes, fermé des magasins et s’être trouvé dans l’incapacité de payer ses factures, le fabricant néerlandais de vélos électriques VanMoof a été officiellement déclaré en faillite. La semaine dernière, les tribunaux néerlandais ont accordé à l’entreprise une « suspension de paiement » de deux mois pour la protéger des créanciers pendant qu’elle travaillait avec des administrateurs pour trouver une solution.

Cependant, hier, le tribunal d’Amsterdam a retiré la suspension de paiement et déclaré les trois entités juridiques de VanMoof aux Pays-Bas en faillite. Les unités de VanMoof situées en dehors du pays ne sont pas concernées.

Une décision de faillite aussi rapide intervient généralement lorsque les autorités constatent qu’une entreprise a épuisé toutes les liquidités disponibles et toutes les options de financement et de vente.

😞

In the past day, we tried to secure investment to keep us afloat and honor our commitments with customers and employees, but unfortunately, that was not possible. The proposal to other bike companies for a buy-out did not work either.

We have no choice but to file for…

—VanMoofer News (@VanMooferNews) July 17, 2023