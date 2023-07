Un employé de Foxconn révèle trois coloris possibles pour la gamme non-Pro de l’iPhone 15

Selon un tweet de ShrimpApplePro, les options de couleur pour les modèles non Pro de l’iPhone 15 seront Minuit, Lumière stellaire, Vert, Jaune, Rose et Product (RED). Le tweet inclut une publication Weibo d’une personne qui travaillerait chez Foxconn puisqu’on y voit son badge d’identification recouvert par son pouce.

Extra color for poor people iPhone 15 will be green, yellow and pink

So,

—Midnight

—Starlight

—Green

– Yellow

—Pink

—Product (RED)

? pic.twitter.com/qMo1hzN9ep —ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) July 15, 2023

Le message Weibo du possible employé de Foxconn, une fois traduit, dit : « Notre atelier est un modèle 15 ordinaire avec un supplément de vert, de jaune clair et de rose pour le rendre plus beau et un port C est ajouté à la Dynamic Island ». Le message semble avoir perdu quelque chose dans la traduction, mais on peut supposer que ce qu’il dit est que Foxconn travaille sur l’iPhone 15 avec un supplément de vert, de jaune clair et de rose. Deux nouvelles caractéristiques sont observées sur le prochain modèle de base de l’iPhone, le port USB-C et la Dynamic Island.

Foxconn est le fabricant sous contrat engagé par Apple pour assembler un grand nombre de ses appareils, y compris certains modèles d’iPhone. Plusieurs fuites concernant les prochains appareils d’Apple sont supposées provenir d’employés travaillant chez ces fabricants sous contrat, car ils pourraient connaître des détails intimes sur ces appareils, étant donné que leur travail consiste à les assembler tout au long de la journée.

Nous avons vu beaucoup de rumeurs sur les couleurs possibles des modèles iPhone 15 et iPhone 15 Pro au cours des derniers mois et presque toutes mentionnent une option de couleur rose pour l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus.

Parlons des autres nouveautés qui arriveront cette année sur les modèles d’iPhone non pro. Commençons par le capteur photo de 48 mégapixels qui équipera une caméra large de l’iPhone 15 et de l’iPhone 15 Plus. Les deux appareils seront également dotés d’un nouveau chipset, le A16 Bionic de 4 nm (qui est en fait un nœud de processus de 5 nm amélioré), qui équipera ces appareils après avoir équipé l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max. Selon les rumeurs, des batteries plus grandes seront également embarquées.

D’autres changements attendus

Les modèles iPhone 15 Pro seront dotés d’un châssis en titane, du SoC A17 Bionic en 3 nm (ce qui en fera les seuls smartphones à utiliser un chipset en 3 nm cette année), de batteries plus grandes et du port USB-C susmentionné. L’iPhone 15 Pro Max devrait être équipé d’un objectif périscopique, ce qui en ferait le premier iPhone à disposer de cette fonctionnalité. Le zoom optique de, l’appareil passera de 3x à 5x-6x grâce l’objectif périscopique qui sera exclusif au modèle haut de gamme.

L’iPhone 15, l’iPhone 15 Plus, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max devraient être présentés début septembre.