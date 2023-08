Wix utilise ChatGPT pour vous aider à créer rapidement un site Web complet

by

by

Wix est un service en ligne souvent recommandé qui vous permet de créer un site Web sans aucune connaissance en matière de codage. L’entreprise israélienne vient d’annoncer un nouveau générateur de site AI qui vise à rendre le processus encore plus fluide et intuitif, et moins chronophage.

La mise à jour utilise ChatGPT, le populaire chatbot d’IA générative qui a fait irruption sur la scène en novembre et qui continue de faire sensation.

Grâce à une discussion textuelle avec l’outil de chat avancé, Wix comprendra précisément le type de site Web que vous souhaitez créer et répondra en conséquence avec un design, un texte et des images originaux. L’outil AI Site Generator peut également gérer plusieurs pages et intégrer des fonctions de commerce électronique déjà proposées par Wix.

L’entreprise a partagé une vidéo (ci-dessous) montrant le fonctionnement de cette nouvelle fonctionnalité.

« Ce qui est révolutionnaire, c’est qu’il ne s’agit pas d’un modèle », a déclaré Avishai Abrahami, PDG de Wix, dans un article de blog. « Il s’agit en fait d’un site Web unique, conçu et réalisé sur mesure pour vous, en fonction de vos besoins, généré grâce à l’IA et à des algorithmes avancés ». Abrahami a précisé que la conception et la mise en page « sont entièrement adaptées au contenu du site », plutôt que le contenu s’adapte à un modèle.

Si vous souhaitez effectuer de légères modifications ou quelque chose de plus important, il vous suffit de poursuivre votre conversation avec le chatbot pour effectuer ces changements. La fonction vous aide même à trouver le nom idéal pour votre marque en générant des noms de domaine uniques, accrocheurs et pertinents.

Une IA si utile ?

Et pour ceux qui ont déjà un site propulsé par Wix, le nouvel outil d’IA peut être utilisé pour améliorer vos pages via une conversation avec ChatGPT.

Mais, il peut y avoir des inconvénients à confier la construction de son site Web à l’IA. Par exemple, ChatGPT et d’autres chatbots d’IA générative sont connus pour « halluciner » à l’occasion, un phénomène par lequel ils crachent des informations erronées présentées comme des faits, généralement lorsqu’ils ne connaissent pas la réponse à quelque chose. En ce sens, le créateur de site devra toujours vérifier soigneusement certains types de contenu pour s’assurer qu’ils sont corrects.

Alors que Wix intègre déjà un certain nombre d’outils d’IA, l’AI Site Generator, qui sera lancé prochainement, réunit tous ces outils et constitue sa plus grande plongée dans la technologie à ce jour.