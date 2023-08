Windows 11 pourrait offrir une option qui réinstalle l’OS sans supprimer les applications, les fichiers ou les paramètres

La possibilité de réinstaller Windows sans avoir à réinstaller toutes ses applications et à reconfigurer ses paramètres et préférences pourrait représenter un gain de temps considérable. J’imagine que cela ne résoudra pas nécessairement tous les problèmes que l’on peut rencontrer avec un PC. Mais, elle pourrait aider à résoudre les problèmes liés à des fichiers système supprimés accidentellement, à des modifications du registre ou à d’autres problèmes.

