IBM dévoile la nouvelle génération de Watson pour les entreprises

IBM déploie actuellement sa nouvelle plateforme d’IA watsonx pour les entreprises, qui comprend trois produits destinés à aider les organisations à utiliser l’outil de productivité dans le cadre de leurs workflows.

Les nouveaux outils watsonx.ai studio, watsonx.data et watsonx.governance sont respectivement liés aux nouveaux modèles d’IA générative, au stockage des données et à l’aide à la responsabilité, à la transparence et à l’explication des workflows d’IA qui sont construits. Les deux premiers sont disponibles dès à présent, tandis que le dernier sera disponible plus tard dans l’année, selon IBM.

IBM affirme que watsonx offre aux entreprises la possibilité de déployer des modèles d’IA pour divers cas d’utilisation ou de développer leurs propres modèles. Plus de 150 organisations, des télécoms aux banques, ont utilisé watsonx en version bêta et en avant-première, ce qui, selon IBM, a permis à la plateforme de devenir ce qu’elle est aujourd’hui.

« Le lancement de watsonx par IBM a été une prise de conscience », a déclaré Sean Im, Samsung SDS America, « et il nous a incités à explorer l’immense potentiel des capacités d’IA générative de watsonx.ai afin de proposer des innovations sans précédent à nos clients ».

IBM souhaite étendre encore davantage les applications de sa nouvelle plateforme d’IA, en mentionnant ses projets de collaboration avec la NASA « pour construire le premier modèle de base pour l’analyse des données géospatiales », et elle a également été utilisée lors des championnats de Wimbledon pour produire des commentaires sur le tournoi de tennis.

Des outils très utiles

Les concepteurs d’IA peuvent utiliser les modèles d’IBM et de la communauté Hugging Face au sein de watsonx, qui sont pré-entraînés et prennent en charge diverses tâches de traitement du langage naturel (NLP), telles que répondre à des questions, générer du contenu et résumer du texte.

La société indique que d’autres modèles fondamentaux seront disponibles dans les prochaines versions, offrant ainsi une plus grande variété pour améliorer la spécialisation des tâches. Plus tard dans l’année, l’entreprise prévoit également d’offrir « une infrastructure complète de haute performance, flexible et optimisée pour l’IA, fournie en tant que service sur IBM Cloud, pour l’entraînement et le service des modèles de base ».

Watsonx.data permet aux utilisateurs d’accéder à toutes leurs données liées aux charges de travail d’IA via « un point d’entrée unique », soulignant que même le personnel non technique peut y accéder par un portail en libre-service. Ils peuvent utiliser le langage naturel pour interagir avec les données et les visualiser.

Il peut également aider « à activer ses processus de sécurité et de conformité par le biais d’une gouvernance centralisée et d’une application locale automatisée des politiques ».

IBM affirme que le développement de watsonx se poursuivra au cours de l’année prochaine, avec des plans visant à mettre en place des modèles de plus de 100 milliards de paramètres pour des cas d’utilisation personnalisés, ce qui, espère-t-elle, permettra d’élargir l’adoption de watsonx.