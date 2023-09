Le Galaxy S24 Ultra pourrait bénéficier de la technologie de batteries empilées et d’une charge rapide de 65 W

Selon un nouveau rapport, Samsung pourrait se préparer à accélérer la charge d’un smartphone de la gamme Galaxy S24. Ce rapport fait suite à une indication précédente selon laquelle l’entreprise passerait à une nouvelle technologie de batterie pour ses prochains smartphones Galaxy.

Selon RGcloudS, le futur smartphone Galaxy S24 Ultra de Samsung serait doté d’une technologie de charge rapide de 65 W, dérivée des batteries empilées utilisées dans les véhicules électriques (VE).

1/3

Stacked battery is on track, but limited

Most likely only for 24U & 24+

or just 24U

meanwhile,

apple used it on entire iP15 lineup

24U & 24+ have “rated” 5000 MaH

But 24U stacked structure is different

to make it cooler, they applied cooling gel. for 65W & stability https://t.co/8khM2oAToc

—RGcloudS (@RGcloudS) July 12, 2023