IBM et KQC s’associent pour révolutionner l’informatique quantique en Corée avec IBM watsonx

IBM s’est associée à Korea Quantum Computing (KQC) dans le cadre d’un partenariat stratégique qui devrait faire progresser l’informatique quantique.

Cette alliance n’est pas une simple poignée de main entre deux entreprises ; il s’agit d’une fusion entre les logiciels d’IA et les services d’informatique quantique d’IBM et l’ambition de KQC de repousser les limites de la technologie.

« Nous sommes ravis de travailler avec KQC pour déployer l’IA et les systèmes quantiques afin de stimuler l’innovation dans les industries coréennes. Grâce à cet engagement, les clients de KQC auront la possibilité d’entraîner, d’affiner et de déployer des modèles d’IA avancés, en utilisant IBM watsonx et l’infrastructure d’IA avancée. En outre, en ayant la possibilité d’accéder aux systèmes quantiques d’IBM sur le cloud, aujourd’hui, et à un système quantique de prochaine génération dans les années à venir, les membres de KQC seront en mesure de combiner la puissance de l’IA et du quantique pour développer de nouvelles applications afin de résoudre les problèmes les plus difficiles de leurs industries », a déclaré Darío Gil, vice-président principal et directeur de la recherche d’IBM.

Cette collaboration comprend un investissement dans l’infrastructure pour soutenir le développement et le déploiement de l’IA générative.

Les plans de l’infrastructure optimisée pour l’IA comprennent des GPU avancés et l’unité d’intelligence artificielle d’IBM (AIU), gérée avec Red Hat OpenShift pour fournir un environnement cloud-natif. La combinaison du système GPU et de l’AIU est conçue pour offrir aux membres un matériel de pointe pour alimenter la recherche sur l’IA et les opportunités commerciales.

Informatique quantique

C’est la vision que poursuit le KQC, et d’ici 2028, il prévoit de donner vie à cette vision en installant un IBM Quantum System Two sur son site de Busan. Il ne s’agit pas seulement de mettre la main sur de nouveaux gadgets, mais aussi d’intégrer l’informatique quantique dans le tissu même des applications courantes. Pour que cela devienne une réalité, KQC est déjà en mouvement, renforçant son infrastructure avec les derniers GPU et l’unité AI d’IBM, tous réglés avec précision pour les applications AI qui redéfiniront ce qu’il est possible de faire.

Mais qu’est-ce qu’une technologie de pointe sans une base solide ? C’est là que Red Hat OpenShift entre en jeu. C’est l’épine dorsale qui garantira la solidité de cette infrastructure complexe, en offrant les services cloud évolutifs dont KQC a besoin pour gérer son installation de haute technologie. Et ce n’est pas tout. KQC plonge également dans le monde de Red Hat OpenShift AI pour la gestion et l’exécution, et explore les frontières des technologies d’IA générative avec la plateforme watsonx. Ce sont ces outils qui alimenteront la prochaine vague d’innovation et d’efficacité dans le domaine de l’IA.

Parlons maintenant de l’effet d’entraînement. Ce partenariat ne concerne pas seulement KQC et IBM ; il s’agit de déclencher un feu d’innovation dans des secteurs entiers. Des entreprises coréennes des secteurs de la finance, des soins de santé et des produits pharmaceutiques se joignent à la mêlée, désireuses de collaborer à des recherches qui tirent parti de l’IA et de l’informatique quantique. L’objectif ? Créer de nouvelles applications qui catapulteront ces industries dans une nouvelle ère de prouesses technologiques.

Un premier jalon pour la Corée

Le partenariat KQC-IBM est plus qu’un jalon pour le paysage technologique coréen ; c’est un phare qui signale une nouvelle aube dans l’application de l’IA et de l’informatique quantique. Avec l’intégration de Red Hat OpenShift et de la plateforme watsonx, KQC ne se contente pas de renforcer ses capacités, il prépare le terrain pour des recherches et des innovations révolutionnaires.

Cette collaboration témoigne de la puissance du partenariat et de l’engagement commun à façonner l’avenir des industries grâce aux technologies les plus performantes à notre portée.