Le Vision Pro pourrait être capable de lire les humeurs pour créer des réactions émotionnelles spécifiques

D’autres utilisations plus sérieuses incluent le suivi de la santé d’une personne, l’utilisation dans le cadre d’études sur la santé de plusieurs personnes, et d’autres utilisations qui restent à déterminer. La partie qui suggère qu’Apple pourrait utiliser les données pour modifier ce que les utilisateurs regardent vient de la ligne « varier le contenu graphique », ce qui peut signifier modifier ce que les utilisateurs regardent en fonction des données recueillies.

Apple fait son entrée dans le secteur de réalité augmentée/virtuelle, et bien que peu d’éléments aient été mis en évidence en dehors du prix de son nouveau casque, un nouveau rapport suggère qu’une fonctionnalité importante pourrait voir le jour. Selon ce rapport, le casque Vision Pro pourrait détecter l’humeur des utilisateurs et modifier ce qu’ils voient afin de créer des réactions émotionnelles spécifiques .