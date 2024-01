Hausse record des actions IBM soutenue par la forte demande d’IA

IBM a vu le cours de son action bondir de 12 % jeudi, grâce à des prévisions de revenus supérieures aux attentes. Cette hausse représente un plus haut de plus de 10 ans, soutenue par une forte demande pour ses services d’intelligence artificielle (IA).

Comme le rapporte Reuters, Big Blue prospère grâce aux commandes reçues de sa branche d’IA générative, sa plateforme Watsonx contribuant de manière significative à une projection de 4 à 6 % de croissance des revenus en 2024, après que les commandes ont doublé au quatrième trimestre de l’année dernière.

Les gains attendus d’IBM pour l’année prochaine se comparent très favorablement aux attentes de Wall Street, qui sont d’environ 3 %.

Le rapport de l’entreprise, publié mercredi, indique des estimations supérieures à celles du marché sur la base du carnet de commandes pour les mois à venir, mais il y aura également des réductions de personnel chez IBM, compensées par de nouvelles embauches dans des fonctions axées sur l’IA.

Avantage concurrentiel

Sous la direction d’Arvind Krishna, PDG en exercice depuis avril 2020, l’entreprise technologique dont la capitalisation boursière s’élève à 174 milliards de dollars s’est orientée vers les logiciels et le conseil, avec une concentration opportune sur l’IA, car des clients de différentes industries cherchent à l’intégrer.

Krishna, qui remplit également le rôle de président de l’entreprise, s’est penché sur les résultats du quatrième trimestre avec le commentaire suivant :

Pour l’année, la croissance du chiffre d’affaires s’est alignée sur nos attentes et nous avons dépassé notre objectif de flux de trésorerie disponible. Compte tenu de la solidité de notre portefeuille et de notre capacité d’innovation, nous prévoyons pour 2024 une croissance du chiffre d’affaires conforme à notre modèle à un chiffre moyen et un flux de trésorerie disponible d’environ 12 milliards de dollars.

Le cours de l’action IBM a augmenté pour atteindre 194,93 dollars, son plus haut niveau depuis juin 2013, ajoutant environ 19 milliards de dollars à la capitalisation boursière de l’entreprise et un risque de 18 % depuis le début de l’année pour l’action.

« Un avantage notable pour IBM est son bras de conseil en IA, qui, couplé à ses solutions logicielles d’IA de plus en plus pertinentes… le positionne favorablement par rapport à ses concurrents », a déclaré May De, analyste chez Global X ETFs, une société de gestion de fonds basée à New York avec 51 milliards de dollars d’actifs sous sa surveillance, en juillet 2023.