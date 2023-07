Google Messages et Gboard arrivent avec deux nouvelles fonctionnalités très utiles

Des nouveautés intéressantes arrivent sur Android via Google Messages, avec de passionnantes nouveautés pour Gboard. Commençons par Google Messages. Selon un tweet de @ynnadddanny, des emojis animés vont arriver dans l’application Messages by Google.

Revolutionary.

They even animated the best emoji, the little turtle bro. pic.twitter.com/wMACD1m7jy

—danny (@ynnadddanny) July 7, 2023