Twitter menace Meta de poursuites judiciaires au sujet de l’application Threads

by

by

Twitter a mis en garde contre d’éventuelles poursuites judiciaires à l’encontre de l’application Threads de Meta, un nouveau concurrent du célèbre site de microblogging. Cette décision fait suite à l’affirmation de Meta selon laquelle l’application a acquis un nombre stupéfiant de 30 millions d’utilisateurs au cours de sa première journée, éclipsant ainsi ses rivaux.

Allégations de vol de secrets commerciaux et de débauchage de personnel

Une lettre adressée à Mark Zuckerberg, PDG de Meta, et obtenue par Semafor, accuse l’entreprise de s’approprier illégalement des secrets commerciaux en employant d’anciens employés de Twitter. La lettre, révélée par Semafor, affirme que Meta a intentionnellement embauché des personnes qui avaient accès aux informations confidentielles et aux secrets commerciaux de Twitter.

Competition is fine, cheating is not — Elon Musk (@elonmusk) July 6, 2023

Dans un tweet, Elon Musk, propriétaire de Twitter, a souligné l’importance d’une concurrence loyale et a condamné toute forme de tricherie. L’avocat de Twitter, Alex Spiro, a développé les allégations, affirmant que Meta s’est livré à un détournement systématique et délibéré des secrets commerciaux et de la propriété intellectuelle de Twitter.

Spiro a également averti Meta que Twitter se réservait le droit d’engager des poursuites civiles et de demander des mesures d’injonction pour empêcher l’utilisation ou la divulgation continue de sa propriété intellectuelle.

La lettre de Spiro souligne que Meta n’est pas autorisé à extraire des données sur les personnes qui suivent Twitter. Selon les conditions d’utilisation de Twitter, l’exploration n’est autorisée que si elle respecte les règles du fichier robots.txt, qui interdit spécifiquement l’exploration des données relatives aux abonnés ou aux abonnements. L’exploration des services de Twitter sans leur autorisation est strictement interdite.

Développement d’applications par Meta et violation des obligations

La lettre allègue que Meta a délibérément chargé d’anciens employés de Twitter de développer une application copiée appelée “Threads” dans l’intention de tirer parti des secrets commerciaux et de la propriété intellectuelle de Twitter pour accélérer le développement de la propre application de Meta. De telles actions sont considérées comme des violations des lois fédérales et de l’État, ainsi que des obligations permanentes de ces employés à l’égard de Twitter.

Dans une lettre adressée à Meta, Alex Spiro, un avocat externe de Twitter, a déclaré :

Cette lettre constitue une mise en demeure pour Meta de conserver tous les documents qui pourraient être pertinents dans le cadre d’un litige entre Twitter, Meta, et/ou d’anciens employés de Twitter maintenant employés par Meta. Cela inclut, sans s’y limiter, tous les documents relatifs au recrutement, à l’embauche et à l’intégration de ces anciens employés de Twitter, au développement de l’application concurrente Threads de Meta et à toute communication entre ces anciens employés de Twitter et un agent, un représentant ou un employé de Meta.

Dans une déclaration à Semafor, Andy Stone, le directeur de la communication de Meta, a réfuté les accusations de Twitter :

Les accusations de Twitter sont sans fondement. L’affirmation selon laquelle l’équipe d’ingénieurs de Threads comprend d’anciens employés de Twitter est tout simplement fausse.

Post by @andymstone View on Threads

Interrogé sur Threads pour savoir si la nouvelle application pourrait avoir plus de succès que Twitter, Mark Zuckerberg a répondu jeudi : « Cela prendra du temps, mais je pense qu’il devrait y avoir une application de conversations publiques avec plus d’un milliard de personnes. Twitter a eu l’occasion de le faire mais n’a pas réussi. J’espère que nous y parviendrons ».

En examinant les fils de discussion, il apparaît que Meta s’est largement inspiré de Twitter, en imitant généreusement l’interface utilisateur et en copiant certaines des fonctions principales telles que les mentions “J’aime”, les “republications” et le partage – bien que, pour être juste, ces fonctions ne soient pas propres à Twitter. La plus grande différence est que Meta a intégralement lié Threads à Instagram, et avec un zèle si agressif que vous devrez supprimer votre compte Instagram si vous souhaitez un jour vous débarrasser de votre compte Threads.