Non, Windows n’ira pas entièrement dans le cloud … pour le moment

Vous avez peut-être vu récemment quelques articles de presse sur la supposée transformation de Windows par Microsoft en un produit sur le cloud, qui nécessiterait vraisemblablement une connexion Internet adéquate et un abonnement en cours d’exécution. Cependant, pas de panique, car ce n’est pas vraiment le cas.

Microsoft est actuellement devant la justice américaine pour son acquisition d’Activision-Blizzard, que la Federal Trade Commission (FTC) tente de bloquer pour des raisons de pratiques anticoncurrentielles. Les preuves apportées dans le cadre du procès concernent principalement les pratiques de Microsoft et de Sony dans le secteur des jeux, mais étant donné que les jeux sur le cloud sont un facteur, il existe également des documents non scellés concernant les projets à long terme de Microsoft en matière de technologie sur le cloud et de streaming.

Une présentation interne de Microsoft sur l’état de l’entreprise a été révélée, qui contient une diapositive sur la stratégie et les priorités de l’entreprise en matière de vie moderne. La majeure partie de cette présentation correspond à ce à quoi on peut s’attendre : Microsoft tente de développer Windows 11, de convertir davantage d’utilisateurs à ses services payants et de développer des puces personnalisées pour ses appareils Surface. Cependant, une partie de la présentation a soulevé quelques sourcils : elle décrit les plans d’un produit Windows basé sur le cloud.

La diapositive de Microsoft explique : « Déplacer Windows 11 de plus en plus vers le cloud : Utiliser la puissance du cloud et du client pour permettre des services améliorés alimentés par l’Al et une itinérance complète de l’expérience numérique des gens ».

Microsoft propose un produit appelé Windows 365, qui est un PC équipé de Windows 11 dans le cloud et qui peut être ouvert sur presque tous les appareils. Pour l’instant, il n’est disponible que pour les entreprises et autres organisations, car il s’agit d’une excellente option pour exécuter occasionnellement des logiciels Windows (comme la version complète de Microsoft Office ou des outils propriétaires hérités) sur des Chromebooks ou d’autres PC non Windows. D’après cette présentation, il semble que Microsoft veuille offrir Windows 365 aux particuliers.

Windows 365 pour les particuliers ?

Rien n’indique pour l’instant que Windows deviendra un produit de streaming uniquement. Il y a tellement de cas d’utilisation où cela ne serait pas pratique (jeux, utilisation de matériel connecté, zones avec de mauvaises connexions Internet, etc.) que cela détruirait presque certainement Windows et les fabricants de matériel qui dépendent des ventes de PC. Microsoft sait que cela ne fonctionnerait pas, les fabricants de PC qui paient pour obtenir une licence Windows savent que cela ne fonctionnerait pas, et nous savons que cela ne fonctionnerait pas. En gardant cela à l’esprit, la personne qui a écrit cette présentation chez Microsoft a probablement voulu dire « déplacer Windows 11 vers le cloud » plutôt que « dupliquer Windows 11 dans le cloud ».

Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi cette idée est crédible, aussi peu pratique soit-elle. Microsoft a pris de nombreuses autres mesures anti-consommateurs avec Windows au cours de l’histoire récente, dans le but de réduire le contrôle sur l’expérience de base et de pousser les gens à souscrire à des abonnements dans le cloud. Il faut pirater le registre pour configurer un PC Windows 11 sans compte Microsoft, Microsoft Edge est souvent utilisé pour afficher des liens Web même si vous avez un autre navigateur par défaut, OneDrive est étroitement intégré à l’explorateur de fichiers, la recherche dans la barre des tâches est utilisée pour les publicités, et ainsi de suite.

Forcer les gens à utiliser Windows dans un environnement sur le cloud avec un abonnement obligatoire serait le geste le plus extrême sur une voie sur laquelle Microsoft s’est déjà engagée depuis plus d’une décennie. Heureusement, ce serait à la fois impopulaire et techniquement impossible à l’échelle du marché actuel de Windows, alors que les précédentes mesures anti-consommateurs étaient impopulaires mais facilement réalisables.

Pour l’instant, vous n’avez pas à craindre que votre PC Windows se transforme en un cauchemar de streaming dans le cloud.