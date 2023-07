Apple avait une importante mise à jour de sécurité pour iOS mais l’a retirée !

Apple vient de publier l’importante mise à jour Rapid Security Response pour les récentes mises à jour iOS 16.5.1 et iPadOS 16.5.1. Il s’agit de la deuxième mise à jour RSR, la première ayant été diffusée il n’y a pas si longtemps. Cependant, cette mise à jour de sécurité a été retirée.

La mise à jour Rapid Security Response pour iOS 16.5.1 et iPadOS 16.5.1 n’apporte pas de nouvelles fonctionnalités, mais reste une mise à jour nécessaire pour corriger les bugs et les vulnérabilités qui peuvent nuire à votre sécurité et à votre vie privée.

Cette mise à jour corrige un problème lié à WebKit, qui affecte le traitement du contenu Web. Ce problème peut entraîner une « exécution de code arbitraire » et permettre aux cybercriminels d’accéder aux iPhone et iPad et d’entraver le contenu Web. Cette vulnérabilité aurait été signalée par un chercheur anonyme.

Alors que la mise à jour avait été publiée pour tous les utilisateurs d’iOS et d’iPadOS, elle n’est étonnamment plus disponible. Apple a retiré la mise à jour des applications comme Instagram, Facebook et même le navigateur Safari. Un utilisateur de Twitter a révélé que ce problème avait été mis en lumière sur les forums de MacRumors. J’ai vérifié l’onglet Mises à jour de sécurité sur un iPhone et il n’y a aucune trace de la mise à jour.

Apple has pulled the Rapid Security Responses released earlier today. There are reports on the MacRumors forums that it broke certain apps such as Facebook, Instagram, Zoom to name a few. — Aaron (@aaronp613) July 11, 2023

Pour rappel, Apple a publié sa première mise à jour Rapid Security Response en mai dernier. Pour ceux qui l’ignorent, les mises à jour RSR sont des mises à jour « intermédiaires » destinées à apporter les améliorations de sécurité nécessaires.

On ne sait pas quand Apple prévoit d’introduire à nouveau la mise à jour RSR, mais on peut s’attendre à ce que cela se produise une fois que tous les problèmes liés à cette mise à jour auront été résolus, car c’est précisément l’objectif de cette mise à jour !