La mise à jour de Google Agenda apporte de nouvelles améliorations aux lieux de travail

L’une des applications Google les plus importantes pour ceux qui utilisent l’outil de travail du géant de la recherche est de loin Agenda. Nombre de ses fonctionnalités aident les utilisateurs à suivre les réunions programmées, ainsi que le flux de travail global. Depuis la pandémie de COVID-19, le besoin d’outils permettant aux utilisateurs d’atteindre le même niveau de productivité tout en travaillant à partir de différents endroits s’est accru.

Depuis 2021, Google Agenda dispose d’une fonctionnalité spécifique qui permet aux utilisateurs de fournir des informations sur leur lieu de travail directement dans l’application. Bien que Google ait amélioré cette fonctionnalité au cours des deux dernières années, il est toujours possible de faire mieux.

La dernière mise à jour de Google Agenda introduit une nouvelle fonctionnalité pour les lieux de travail, qui permet aux utilisateurs de définir des lieux de travail dans Agenda qui indiquent où ils travaillent pendant des parties spécifiques de la journée. Jusqu’à présent, vous ne pouviez mettre en surbrillance qu’un ou plusieurs jours pour indiquer la période de temps pendant laquelle vous travaillerez à partir d’un lieu spécifique.

La nouvelle option rend les lieux de travail encore plus précis en reflétant la disponibilité d’un utilisateur en fonction de l’emplacement physique qu’il a défini et qui peut changer tout au long de la journée. Importante pour ceux qui font partie d’un environnement de travail hybride où les employés peuvent travailler à la maison, au bureau, dans un bâtiment spécifique ou dans une combinaison de ces lieux, la nouvelle fonctionnalité est destinée à attirer un autre type de public, qui s’est élargi depuis la pandémie.

Selon Google, la nouvelle fonctionnalité pour Agenda est déjà disponible pour les utilisateurs de l’application, mais seulement si vous êtes inscrit au programme de mise à jour rapide. Pour les autres, la nouvelle fonctionnalité devrait commencer à être déployée le 14 juillet.

Un déploiement progressif

La fonction de lieu de travail sera activée par défaut (sauf si elle est désactivée par un administrateur). Pour commencer à utiliser la nouvelle option et définir un lieu de travail infrajournalier, il suffit de sélectionner Lieu de travail comme type d’événement dans le calendrier, de choisir un lieu et de modifier l’heure, la date ou la récurrence en cliquant sur l’élément temporel.

Il est important d’ajouter que cette option est disponible pour les Workspaces Google Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Standard, Education Plus, Teaching and Learning Upgrade et Nonprofits.