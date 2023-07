WhatsApp proposera bientôt des suggestions d’autocollants et un filtrage des discussions

WhatsApp déploie de nouvelles mises à jour pour sa version bêta sur les plateformes Android et iOS, offrant des fonctionnalités intéressantes pour améliorer l’expérience de l’utilisateur. Dans la dernière version bêta 2.23.14.16, WhatsApp introduit une fonction de suggestion d’autocollants. Cette nouveauté permet aux utilisateurs de trouver facilement le bon autocollant en associant des autocollants à des emojis.

Lorsque l’on tape un emoji dans la barre de chat, un plateau d’autocollants apparaît au-dessus du clavier, affichant les autocollants liés à l’emoji saisi. Cette fonction permet de gagner du temps et de simplifier la sélection des autocollants, ce qui permet aux utilisateurs de disposer d’une collection croissante d’autocollants installés. De plus, les autocollants de tiers peuvent également être utilisés avec cette fonctionnalité en associant des emojis à chaque autocollant.

Dans la prochaine version bêta, 2.23.14.17, WhatsApp travaille sur une fonction de filtrage des conversations. L’objectif est de permettre aux utilisateurs de filtrer les conversations directement à partir de la liste des discussions, afin d’en améliorer l’accessibilité.

Le concept s’inspire d’une précédente suggestion d’introduire un bouton de filtrage pour une meilleure expérience utilisateur.

Des fonctionnalités utiles

Le développement de cette fonctionnalité comprend trois filtres en haut de la liste des discussions : les messages non lus, les conversations personnelles et les discussions liées à l’entreprise. Cependant, il n’y a actuellement aucun filtre dédié aux discussions de groupe, ce qui pourrait être un point à améliorer dans les prochaines mises à jour.

Grâce aux suggestions d’autocollants et au filtrage des discussions, les utilisateurs bénéficieront d’une expérience de messagerie plus agréable et plus efficace. Nous pouvons nous attendre à un déploiement plus large de cette fonctionnalité pour les utilisateurs normaux de WhatsApp dans les jours à venir.