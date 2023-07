by

L’iPhone 15 reprendrait la couleur préférée des fans de l’iPhone 12, et l’iPhone 15 Pro une teinte pourpre

Le lancement de la gamme iPhone 15 d’Apple se rapproche, et nous commençons à nous faire une idée plus précise des couleurs de l’iPhone 15 qui seront proposées pour les futurs meilleurs iPhone.

Nous avons longtemps entendu dire que la couleur exclusive aux modèles Pro de cette année serait le rouge foncé, et un nouveau message Weibo repéré par 9to5Mac vient corroborer cette rumeur en affirmant que l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max seront effectivement disponibles dans une teinte « pourpre ». Cette teinte rouge foncé « pourrait être un peu plus claire » que la couleur Violet intense actuellement présente sur l’iPhone 14 Pro, note la source de Weibo, « mais toujours très profonde ».

L’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus devraient également bénéficier d’une option de couleur exclusive. La même source Weibo affirme qu’Apple proposera les deux smartphones dans une couleur vert menthe décrite comme étant « proche du vert de l’iPhone 12 et de l’iPhone 11 ». Apple n’a pas proposé d’option verte sur la gamme iPhone 14, il est donc bon d’entendre que l’entreprise pourrait se préparer à proposer ses prochains modèles standard dans cette teinte indéniablement fraîche.

Ce n’est pas la première fois que nous entendons des rumeurs sur le retour d’un iPhone vert. Le même utilisateur de Weibo qui a correctement révélé l’existence de l’iPhone 14 jaune a également suggéré, en juin dernier, que l’iPhone 15 serait livré dans une couleur cyan.

Certes, le cyan est plus turquoise que vert menthe, mais les auteurs de fuites s’accordent néanmoins à dire que l’iPhone 15 aura une couleur proche du vert de l’iPhone 12.

Un retour aux bords légèrement incurvés

L’iPhone 15 semble également prêt à emprunter une poignée d’autres caractéristiques aux précédents iPhone. Selon les rumeurs, les quatre modèles de l’iPhone 15 auront des bords légèrement incurvés, une décision de design qu’Apple n’a pas prise depuis l’époque de l’iPhone 11.

En ce qui concerne l’iPhone 15 standard, nous sommes quasiment certains qu’il sera doté d’un panneau arrière en verre mat de type iPhone 14 Pro, ainsi que d’un capteur photo principal de 48 mégapixels — une caractéristique qui fait partie intégrante des iPhone de niveau Pro d’Apple depuis l’iPhone 13 Pro.