Xiaomi 14 : l’un des premiers smartphones équipés de la puce Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm ?

Le Xiaomi 14 et le chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ont une chose en commun : aucun des deux n’a encore été officiellement annoncé. Malgré cela, nous savons déjà que la nouvelle série Xiaomi 14 sera dévoilée en novembre, tandis que le nouveau chipset de Qualcomm devrait être officiellement présenté le 24 octobre.

Bien que nous soyons encore à plusieurs mois de la grande révélation de la série Xiaomi 14, il semble que les premières informations sur les deux smartphones qui font partie de la série, Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro, soient déjà apparues en ligne.

Les nouvelles informations proviennent du compte Weibo de Digital Chat Station et relayées par GSMArena, et concernent la batterie et le processeur de la série Xiaomi 14. Selon l’informateur, les prochains flagships de Xiaomi seront tous deux équipés du chipset Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, qui comprend un cœur Cortex-X4, cinq cœurs Cortex-A720 et deux cœurs Cortex-A520.

Par ailleurs, le Xiaomi 14 serait doté d’une énorme batterie de 4 860 mAh avec une charge rapide filaire de 90 W et une charge sans fil de 50 W, tandis que le Xiaomi 14 Pro serait alimenté par une batterie légèrement plus grande de 5 000 mAh avec une charge filaire de 120 W et une charge sans fil de 50 W.

Bien que ce ne soit pas grand-chose, c’est suffisant pour nous donner une idée de ce que Xiaomi prévoit pour la fin de l’année.

Une annonce assez rapide après la Chine ?

Une puissante caméra, beaucoup de mémoire vive et un époustouflant écran devraient se trouver à l’intérieur de chacun des deux smartphones de la série 14 de Xiaomi, mais jusqu’à présent, aucun détail n’a filtré à ce sujet.

Néanmoins, nous sommes à plus de quatre mois de l’annonce du Xiaomi 14, ce qui signifie qu’il reste beaucoup de temps pour en savoir plus sur les prochains flagships de l’entreprise chinoise. Le simple fait qu’ils soient parmi les premiers à être équipés du chipset Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm devrait les rendre très attrayants pour les clients férus de technologie, alors espérons qu’ils ne resteront pas exclusivement disponibles en Chine pendant trop longtemps.