Fuite des numéros de modèles de la Galaxy Watch 6 avant son lancement officiel

La série Galaxy Watch 6 devrait être officiellement lancée dans le courant du mois. Nous avons maintenant des informations sur les numéros de modèles grâce à 9to5Google et à sa source Dylan Roussel.

Selon 9to5Google, les prochaines Galaxy Watch 6 et Galaxy Watch 6 Classic ont reçu les certifications Google Play. Bien que ces certifications ne révèlent pas beaucoup de détails, elles confirment certains aspects importants, comme les noms réels des appareils, qui sont ceux mentionnés ci-dessus.

Pour ceux qui sont intéressés par les numéros de modèle de la série Galaxy Watch 6, les voici :

Galaxy Watch 6 (40 mm) — SM-R930

Galaxy Watch 6 (44 mm)—SM-R940

Galaxy Watch 6 Classic (43mm)—SM-R950

Galaxy Watch 6 Classic (47mm)—SM-R960

De précédentes fuites ont indiqué que la principale différence entre les deux modèles réside dans leur taille et dans le fait que le modèle Classic devrait revenir à la bague tournante physique, suivant les traces de la Galaxy Watch 4 Classic introduite en 2021.

Quelques informations

Alors que Samsung se prépare à sortir officiellement la série Galaxy Watch 6, qui est la mise à jour annuelle de la série de smartwatches, on peut penser que la Galaxy Watch 6 sera disponible en 40 mm et 44 mm, tandis que la Galaxy Watch 6 Classic sera disponible en 43 mm ou 47 mm. Si vous avez des poignets plus petits, la Watch 6 de 40 mm pourrait être le meilleur choix pour vous, tandis que ceux qui ont des poignets plus grands pourraient préférer la Watch 6 Classic de 47 mm.

La concurrence entre Samsung et Apple continue d’entraîner des améliorations dans les produits portables de ces deux grands fabricants. À chaque nouveau modèle, non seulement le design, les fonctionnalités et la durabilité s’améliorent, mais le logiciel connaît également des avancées, comme les nouvelles fonctions de santé qui permettent aux utilisateurs de suivre leurs activités et leur état physique d’une manière beaucoup plus facile et plus professionnelle.