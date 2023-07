Nothing pourrait développer des fonctionnalités qui ne fonctionnent que sur ses appareils

Le lancement mondial du Nothing Phone (2) est prévu pour la semaine prochaine, et les précommandes ont déjà commencé en Inde. Nombreux sont ceux qui attendent de voir ce que le nouveau smartphone de Nothing sera capable de faire. En ce qui concerne les fonctionnalités possibles, l’un des derniers tweets de Carl Pei a mis en lumière la probabilité que Nothing développe des fonctionnalités exclusives à la marque.

Nothing Phone users: we’re thinking of developing features that only work between Nothing users. Do you have friends or family on our phones that you could potentially use this with? —Carl Pei (@getpeid) July 3, 2023

Dans son tweet, Carl Pei demande aux utilisateurs qui possèdent un Nothing Phone s’ils aimeraient bénéficier de fonctionnalités qui ne fonctionnent que sur les appareils Nothing. Il leur demande également s’ils pourraient utiliser ces fonctionnalités pour communiquer avec leurs amis et leur famille. La nature de ces fonctionnalités reste un mystère.

Néanmoins, de nombreux utilisateurs de Twitter ont fait part de leurs suggestions sur les fonctions intéressantes et passionnantes qu’ils aimeraient voir exclusivement disponibles sur Nothing Phone (2) et d’autres appareils Nothing.

Le développement d’outils et de fonctions spécialisés fonctionnant exclusivement sur les appareils Nothing ressemble beaucoup au mode Continuité d’Apple. Apple Continuité est un ensemble de fonctionnalités différentes qui permettent aux utilisateurs de passer d’un appareil Apple à l’autre en toute transparence. Tout ce qu’ils doivent faire pour profiter de cette fonctionnalité (à part posséder des gadgets d’Apple) est de se connecter avec le même identifiant Apple sur tous les appareils.

De réelles attentes

Reste à savoir si Nothing développera effectivement des fonctionnalités exclusives à Nothing et si celles-ci seront analogues au mode Continuité d’Apple.

Cependant, d’après ce que nous avons vu jusqu’à présent, l’entreprise va sans aucun doute plus loin pour se différencier et différencier ses produits des autres. La semaine dernière, par exemple, la fonction de sonneries Glyph de Nothing a été rendue publique. Désormais, les utilisateurs du Nothing Phone (1) qui se sentent créatifs peuvent générer leurs propres sonneries à partir d’un ensemble de morceaux préenregistrés par la Swedish House Mafia.

Bien entendu, le Nothing Phone (2) prendra également en charge les sonneries Glyph.