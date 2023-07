ChatGPT peut vous aider à planifier votre prochain voyage sur Booking.com

by

La planification d’un voyage peut parfois être une entreprise stressante et chronophage qui peut gâcher toute l’expérience. L’intelligence artificielle (IA) étant de plus en plus intégrée à nos vies, il était inévitable que les grandes entreprises de voyage comme Booking.com tirent parti de l’IA pour aider leurs utilisateurs.

Booking.com a récemment lancé un planificateur de voyage basé sur l’IA et alimenté par le ChatGPT d’OpenAI. The Next Web a repéré cette nouvelle fonctionnalité, qui est actuellement disponible en bêta-test aux États-Unis à partir du 28 juin. L’AI Trip Planner fonctionne essentiellement comme un chatbot qui aide les utilisateurs à créer leurs plans de voyage.

L’AI Trip Planner s’appuie sur les modèles d’apprentissage automatique existants de Booking.com et intègre ChatGPT pour créer un ton plus conversationnel.

Le concept est simple : vous pouvez interagir avec le chatbot, en fournissant des détails sur la destination souhaitée, les compagnons de voyage, la durée du voyage et les expériences préférées. En réponse, le chatbot génère un plan personnalisé pour vous, vous proposant diverses options d’hébergement, des lieux à visiter et même des recommandations de restaurants.

Dans un premier temps, la fonctionnalité de chat du planificateur de voyage IA est déployée pour les membres de la fidélité Genius aux États-Unis et n’est pour l’instant disponible qu’en anglais. On ne sait pas encore si cette fonctionnalité sera étendue à d’autres pays et à d’autres langues.

Pas une nouveauté

L’utilisation de l’IA pour la planification des voyages n’est pas entièrement nouvelle, puisqu’il existe déjà des applications qui offrent des fonctionnalités similaires à celles de l’AI Trip Planner de Booking. Booking.com suggère que le planificateur de voyage n’est qu’un début, faisant allusion à de futures fonctionnalités potentielles qui intègrent encore plus l’IA.

Créée en 1996 à Amsterdam, aux Pays-Bas, Booking.com est devenue l’une des plus grandes entreprises numériques de voyage au monde, avec une plateforme comptant plus de 28 millions de lieux répertoriés. Si l’AI Trip Planner peut vous aider à naviguer parmi ce grand nombre d’options, il convient de noter qu’un chatbot peut négliger certaines expériences uniques que seul un humain peut recommander.