Ces clichés capturés par le Nothing Phone (2) montrent ce que le smartphone peut capturer

Le lancement du Nothing Phone (2) est prévu pour le 11 juillet, et la société s’efforce de créer le buzz en dévoilant les principales caractéristiques de l’appareil. Poursuivant cette tendance, Carl Pei, le fondateur de Nothing, a partagé quelques échantillons de la caméra pris avec le Phone (2).

Carl a partagé quatre photos, chacune prise dans un scénario différent. La première photo montre un alpiniste escaladant une montagne et démontre la richesse des détails capturés par le téléphone. La deuxième photo montre une montagne enneigée sur fond de ciel bleu, mettant en valeur les capacités HDR du téléphone.

The Phone (2) camera is turning out to be pretty good. Other brands use pro photographers or even pretend DSLR photos are shot on phones.

To keep things real, I encourage everyone testing the Phone (2) to share unfiltered images right now.

I’ll go first. 📸 #NothingPhone2 pic.twitter.com/cEUQaFlkPq

— Carl Pei (@getpeid) July 3, 2023