Le succès des ventes du Vision Pro d’Apple est confronté à une menace

Il semble que le Vision Pro d’Apple ne sera pas facile à acheter pour les amateurs de casque XR au portefeuille bien garni en 2024. Selon un rapport du Financial Times, Apple a procédé à des « coupes sombres » dans les estimations de production de son casque très attendu, qui devrait être commercialisé au début de l’année prochaine.

Citant des sources internes à Apple et à l’un de ses partenaires de la chaîne d’approvisionnement, Luxshare, le rapport indique qu’Apple pourrait finalement produire moins de 400 000 unités de son casque, dont le prix est de 3 499 dollars.

La complexité de l’ingénierie du casque et les difficultés de production associées à l’ensemble du processus d’assemblage ont été citées comme les principales raisons pour lesquelles Apple a revu ses prévisions de production à la baisse. Deux autres fournisseurs cités dans le rapport affirment qu’Apple leur a seulement demandé de fournir suffisamment de matériel pour assembler entre 130 000 et 150 000 unités Vision Pro au cours de la première année de production.

Apple avait initialement prévu d’expédier un million d’unités pour son premier casque AR/VR, et maintenu un délai de préparation d’au moins deux trimestres entre le lancement et l’arrivée sur le marché, afin que les développeurs puissent préparer leurs applications et que l’entreprise puisse relever les défis de la production.

Toutefois, Apple ne serait pas satisfaite de ses fournisseurs en raison du faible rendement des panneaux d’affichage micro-OLED du Vision Pro.

Les projets de casque abordable en péril ?

Les écrans Micro-OLED, qui sont censés offrir une résolution de 4K par œil, la meilleure du secteur, sont la partie la plus chère du casque. Il est essentiel qu’il offre le type d’expérience cinématographique dont Apple a fait la démonstration avec beaucoup de fierté lors de la WWDC 2023 au début de l’année. Apparemment, Sony, l’un des fournisseurs des panneaux Micro-OLED susmentionnés pour le Vision Pro, n’était pas trop optimiste quant à la croissance des casques XR haut de gamme, ce qui explique pourquoi il n’a pas augmenté en conséquence ses propres installations de production.

En outre, les estimations des analystes et de Wall Street concernant les livraisons de Vision Pro varient considérablement, de quelques milliers d’unités à plusieurs millions, ce qui aurait pu déstabiliser les partenaires de la chaîne d’approvisionnement. Mais, il semble que la complexité du Vision Pro ait un effet en cascade sur les projets à long terme d’Apple concernant le wearable XR. Selon le rapport, les modifications indésirables apportées aux plans de production du Vision Pro ont également repoussé les plans d’une version abordable du casque.

Il a récemment été rapporté qu’Apple prévoyait déjà une version plus abordable du Vision Pro, et qu’elle avait également commencée à établir la feuille de route d’un casque phare de réalité mixte de seconde génération. Cependant, on ne sait pas si ces derniers projets ont également été affectés. Mais gardez à l’esprit qu’Apple visait apparemment un lancement en 2025 pour son casque plus abordable, il est donc plausible que l’entreprise puisse résoudre les problèmes d’approvisionnement d’ici là et maintenir le projet sur la bonne voie.