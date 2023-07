Samsung pourrait réintroduire le Galaxy S21 FE et voici son possible prix

Alors qu’il n’y a pratiquement aucun signe du Galaxy S22 FE ou du Galaxy S23 FE, Samsung veut garder intacte la série Fan Edition et pour cela, elle cherche maintenant à introduire une nouvelle variante du Galaxy S21 FE de 2022 en Inde avec le chipset Snapdragon 888. Au milieu de ces rumeurs, nous avons un présumé aperçu du prix du téléphone.

Un récent rapport de 91Mobiles révèle que la nouvelle variante du Galaxy S21 FE sera vendue au prix de 49 999 roupies (environ 560 euros), ce qui est inférieur au prix de la version lancée l’année dernière. Il s’agit du modèle 8 Go + 256 Go de stockage, mais on peut s’attendre à d’autres configurations RAM + stockage.

Pour rappel, le modèle original avec le SoC Exynos 2100 a été introduit dans les variantes 8 Go + 128 Go et 8 Go + 256 Go et a commencé à 54 999 roupies. Le nouveau modèle pourrait donc être une bonne affaire, d’autant plus que des offres bancaires pourraient venir adoucir les choses. Cependant, l’utilisation d’un chipset plus ancien peut être un problème étant donné que nous attendons le Snapdragon 8 Gen 3 plus tard dans l’année !

Une réédition étrange

En ce qui concerne les autres détails, le Galaxy S21 FE 2023 devrait ressembler au modèle de l’année dernière et pourrait présenter le même écran AMOLED de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et trois caméras arrière (une principale de 12 mégapixels avec OIS, une ultra-large de 12 mégapixels, un téléobjectif de 8 mégapixels), ainsi qu’une caméra frontale de 32 mégapixels.

Il devrait être alimenté par une batterie de 4 500 mAh, qui offrir un support à la charge rapide de 25 W. La prise en charge de la 5G, la recharge sans fil, l’indice IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière, et One UI 5 basé sur Android 13 sont également attendus.

Le lancement est prévu pour ce mois-ci et des détails officiels pourraient donc apparaître prochainement.