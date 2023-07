by

Netflix pourrait abandonner son plan sans publicité le plus abordable

Si vous êtes l’un de ceux qui profitent encore du plan Netflix de base le plus abordable, à savoir 8,99 euros par mois, j’ai de mauvaises nouvelles à vous annoncer. Netflix ne propose plus son forfait sans publicité le moins cher au Canada, et il y a de fortes chances qu’il disparaisse bientôt dans d’autres régions.

Netflix propose actuellement un forfait de base qui constitue un bon compromis entre ses nouveaux forfaits avec publicité à 5,99 euros et le forfait standard, plus cher, à 13,49 euros par mois. C’est un choix abordable que beaucoup apprécient depuis des années, même s’il n’est pas très avantageux.

Cependant, l’entreprise a récemment supprimé cette option au Canada pour les nouveaux abonnés. Netflix a confirmé la nouvelle à The Verge, en précisant que son abonnement de base à 9,99 dollars canadiens n’est disponible que pour les clients existants.

Par conséquent, la seule option est de payer 5,99 dollars canadiens pour obtenir Netflix avec des publicités, de dépenser 16,49 dollars canadiens par mois pour l’abonnement Standard sans publicité, ou de payer plus de 20 dollars canadiens pour un compte Premium. Bien que Netflix n’ait pas encore supprimé le plan bon marché en France, il est déjà caché sur le site Web. Vous devrez appuyer sur « Voir toutes les offres » lors de l’inscription pour voir qu’un forfait abordable à 8,99 euros est disponible.

Une formule pas forcément avantageuse

Il convient de noter que Netflix a lentement mais sûrement augmenté ses prix au cours des dernières années, et que la formule de base n’est pas très avantageuse. Les films et les séries TV sont diffusés en HD 720p et ne peuvent être regardés que sur un seul appareil à la fois.

La plupart des utilisateurs se rendent compte que ce n’est pas une très bonne expérience sur un téléviseur plus grand ou dans un foyer et finissent par passer à l’offre Standard avec 1080 p et des flux simultanés. Néanmoins, le fait de pouvoir bénéficier d’une expérience de qualité pour seulement 9 euros est une bonne chose, mais j’ai l’impression que cela ne durera pas longtemps.

Pour ceux qui ne le savent pas, la nouvelle politique de partage de mot de passe a d’abord été mise en place au Canada avant d’être appliquée aux clients dans d’autres régions, il y a donc de fortes chances que Netflix teste cette suppression avant de l’appliquer à d’autres régions.

Il est donc fort probable que Netflix teste cette suppression avant de l’appliquer à d’autres régions. En résumé, les nouveaux utilisateurs canadiens devront acheter le nouveau forfait avec publicité ou payer beaucoup plus cher pour accéder à la vaste collection de films, de séries TV, de documentaires et d’autres contenus disponibles sur Netflix. Nous nous attendons à ce que le même changement se produise bientôt en France.