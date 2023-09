by

Les coloris et la vitesse de charge de la Google Pixel Watch 2 viennent d’être divulguées

Malgré le fait qu’elle ne sera pas officiellement lancée avant le 4 octobre, Google a déjà montré la Pixel Watch 2 dans une vidéo de teaser, mais il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas avec certitude. Une chose qui reste incertaine est de savoir dans quelles couleurs la montre connectée sera disponible, mais maintenant nous avons une réponse possible à cela.

Selon Droid-Life, citant des informations provenant d’une source « fiable par le passé », la Google Pixel Watch 2 sera disponible avec un boîtier or, argent ou noir. C’est à peu près la même chose que la Pixel Watch originale, et le site ajoute que les modèles LTE et Wi-Fi seulement auront les trois options de couleur.

Là où les choses deviennent un peu plus colorées, c’est avec les bracelets, puisque la Pixel Watch 2 sera apparemment livrée avec un bracelet Active dans la boîte, qui sera Vert Sauge si vous choisissez un boîtier or, Noir Volcanique si vous choisissez un boîtier noir, et un choix de blanc ou « Bay » si vous optez pour un boîtier argent, « Bay » étant probablement soit un vert pâle, soit une couleur marron.

Ces couleurs de bracelet — si elles sont exactes — sont également analogues à celles de la Pixel Watch originale, à l’exception de Bay, qui est une nouveauté pour la Pixel Watch 2, et qui remplace le bracelet Charbon avec lequel vous pouviez obtenir la Pixel Watch originale.

Cependant, Droid-Life affirme que vous pourrez acheter séparément des bracelets Sport dans un choix de teintes Corail, Vert Sauge, « Moondust » (Poussière lunaire ?), Noir Volcanique et Porcelaine.

Une possible augmentation de la vitesse

C’est tout pour les couleurs, mais le site a également des nouvelles sur les vitesses de charge, affirmant qu’il y aura quelque chose appelé « Pixel Watch 2 USB-C Fast Charging Cable ». Ils n’ont pas d’informations supplémentaires à ce sujet, mais la Pixel Watch originale ne se charge qu’à 5W, donc la mention du mot « rapide » suggère plutôt que la Pixel Watch 2 pourrait prendre en charge des vitesses de charge plus élevées.

Malgré les vitesses lentes, je n’ai pas vraiment trouvé que le modèle original prenait autant de temps à charger dans mon test de la Pixel Watch. Mais une mise à niveau serait toujours appréciée, surtout si elle espère se classer parmi les meilleures smartwatches.

Nous en aurons le cœur net le 4 octobre, lorsque la Pixel Watch 2 sera dévoilée aux côtés des Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro.