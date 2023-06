La fonction de zoom arrière de Midjourney va devenir le nouvel attrait de l’IA

Midjourney fait sensation avec sa récente mise à jour 5.2. Le populaire service d’IA générative a annoncé plusieurs améliorations, notamment la possibilité de faire un zoom arrière sur les images.

Rowan Cheung a partagé une vidéo sur Twitter démontrant ce qu’il est possible de faire. Même si Midjourney génère rapidement des images fixes, il faut 30 à 60 images pour chaque seconde de vidéo. Avec moins d’images, l’effet de zoom arrière serait statique au lieu d’être fluide.

Midjourney v5.2 just dropped, and it’s incredible.

This new AI feature allows anyone to “Zoom Out” of any photo.

Here are 10 mind-blowing examples, with a tutorial at the end 🧵: pic.twitter.com/8zszZMUjsS

—Rowan Cheung (@rowancheung) June 26, 2023