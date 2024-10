Accueil » NotebookLM : L’outil de recherche et de prise de notes boosté à l’IA devient officiel !

L’incroyable générateur de podcasts de Google, NotebookLM, est l’un des outils d’IA les plus fous que j’ai jamais utilisés, et il vient de bénéficier d’une mise à niveau massive qui le rend encore plus effrayant.

L’application de recherche et de prise de notes alimentée par l’IA Gemini, NotebookLM, passe du statut expérimental à celui d’outil officiel. Google annonce la suppression du tag « Experimental » et l’ajout de nouvelles fonctionnalités pour améliorer l’expérience utilisateur.

La fonctionnalité Audio Overview, qui permet de générer des discussions audio à partir de vos documents, s’enrichit de deux nouveautés :

Contrôle de la conversation : choisissez un sujet spécifique à aborder ou ajustez le niveau d’expertise de l’IA.

Écoute en arrière-plan : continuez à travailler pendant la lecture audio.

Autrement dit, avant la mise à jour d’aujourd’hui, l’outil construit avec Gemini 1.5 convertissait simplement n’importe quel texte, audio ou vidéo que vous lui fournissiez en une discussion entre deux hôtes – c’était vraiment impressionnant et réaliste, mais il n’y avait aucun moyen de guider la conversation.

Google a désormais ajouté un bouton « Personnaliser » qui vous permet d’orienter la discussion et de donner des notes aux animateurs. Google explique qu’il faut « considérer cela comme si vous donniez aux animateurs IA une note rapide juste avant qu’ils ne passent à l’antenne, ce qui modifiera la façon dont ils traiteront votre sujet ».

NotebookLM Business : une version professionnelle pour les entreprises

Google lance également NotebookLM Business, une version professionnelle de l’application avec des fonctionnalités améliorées. Les entreprises intéressées peuvent s’inscrire au programme pilote pour accéder à NotebookLM Business en avant-première. Les tarifs seront communiqués plus tard cette année.

Ensemble, les deux nouvelles fonctionnalités de NotebookLM reprennent l’outil d’IA déjà époustouflant et le rendent considérablement meilleur.