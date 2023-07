8 meilleurs outils de codage assistés par l’IA à utiliser dès maintenant

L’IA générative a ouvert la voie à un grand nombre d’innovations et d’outils d’IA. De la génération d’images par l’IA aux assistants de codage par l’IA, il y a tant de choses à décortiquer, et nous continuons à découvrir de nouvelles applications jour après jour. Dans cet article, je vais parler spécifiquement des outils de codage de l’IA qui peuvent vous aider à développer des logiciels.

Vous pouvez utiliser les outils de codage de l’IA énumérés ci-dessous pour générer du code, corriger des bogues, expliquer des extraits de code, écrire des tests unitaires, et bien plus encore. Sur ce, parcourons la liste.

1. GitHub Copilot X

Si vous êtes un développeur et que vous recherchez le meilleur outil de codage doté d’une intelligence artificielle, je vous recommande vivement GitHub Copilot X. Il s’agit d’un assistant IA qui peut vous aider à compléter le code, à l’expliquer, à le déboguer et bien plus encore. GitHub Copilot X est alimenté par le modèle GPT-4, qui est sans doute l’un des meilleurs modèles d’IA à usage général qui existent. Il est même meilleur que le modèle Codex d’OpenAI, un descendant de la série GPT-3.

En ce qui concerne les fonctionnalités, GitHub Copilot X est destiné à être votre binôme d’IA utile plutôt que votre remplaçant. Il peut s’intégrer à chaque partie de votre workflow, offrir des suggestions contextuelles, corriger un morceau de code, traduire du code, écrire des tests unitaires, et bien plus encore. Vous n’avez même pas besoin de lire toute la documentation. Copilot X peut fournir des réponses personnalisées à vos questions à partir de la documentation.

Il suit également vos pull requests et suggère des descriptions autour des changements de code afin de générer une mise à jour complète de toutes les fusions de code. Vous pouvez utiliser Copilot X dans votre terminal ou IDE favori comme VS Code, Visual Studio, JetBrains, Neovim, et bien d’autres. En outre, Copilot X prend en charge plusieurs langages de programmation, notamment C, C++, C#, Go, Java, JavaScript, PHP, Python, Ruby, Scala, TypeScript, etc.

Pour citer quelques chiffres issus de la recherche interne de Microsoft, Copilot X a aidé 74 % des développeurs à se concentrer davantage sur un travail satisfaisant et 88 % des développeurs se sont sentis plus productifs. En outre, 96 % des utilisateurs ont pu réaliser des tâches de codage répétitives beaucoup plus rapidement avec l’aide de Copilot X.

En résumé, GitHub Copilot X peut être votre meilleur assistant de codage IA pour relever les défis de codage. Cela dit, n’oubliez pas que Copilot X n’est pas disponible pour tout le monde à l’heure actuelle. Les utilisateurs individuels ou les entreprises qui disposent déjà de GitHub Copilot peuvent s’inscrire sur la liste d’attente pour Copilot X. Les prix futurs n’ont pas encore été décidés, mais Copilot coûte 10 dollars par mois.

2. CodeGPT

Si vous utilisez VS Code de manière intensive pour la programmation, vous pouvez jeter un coup d’œil à CodeGPT. Il s’agit d’une extension tierce développée par Daniel San pour VS Code. Vous pouvez ajouter votre propre clé API pour accéder aux modèles ChatGPT, y compris GPT-4 dans CodeGPT, et commencer à utiliser l’extension dans votre base de code. J’ai personnellement utilisé cette extension, et c’est l’un des meilleurs outils de codage de l’IA pour les développeurs.

Vous pouvez poser à CodeGPT n’importe quelle question relative au codage et il vous répondra immédiatement. En outre, vous pouvez générer du code, sélectionner un extrait de code et demander à CodeGPT d’expliquer la fonction, de trouver des problèmes et des solutions, de remanier le code, de le documenter, et bien plus encore. Vous pouvez également écrire des tests unitaires pour diverses fonctions.

Il prend en charge 16 langages de programmation et, outre les modèles ChatGPT d’OpenAI, vous pouvez également ajouter des clés API d’autres services d’IA tels que Cohere, Anthropic, AI21 Labs, HuggingFace, etc. Si vous n’avez pas accès à Copilot X, vous devriez jeter un coup d’œil à CodeGPT.

3. Codey et Studio Bot de Google

Au cas où vous ne le sauriez pas, Google s’est également lancé dans la course aux assistants de codage avec Codey et Studio Bot. Vous pouvez utiliser Codey, un assistant IA de codage sur Google Colab. Il est analogue à GitHub Copilot X et offre des suggestions de code en ligne, la génération de code, l’autocomplétion, le débogage et bien plus encore. Cela dit, la fonctionnalité n’est pas encore disponible pour tout le monde et seuls les utilisateurs américains peuvent y accéder en premier.

Codey est construit sur le modèle PaLM 2 de Google et ne prend en charge que Python pour le moment. Vous pouvez ouvrir Google Colab, lancer un carnet de notes et vérifier si un bouton « Generate » apparaît en haut. L’avantage est que l’utilisation est gratuite, mais les utilisateurs payants de Colab seront les premiers à y avoir accès.

En ce qui concerne Studio Bot, Google a annoncé un compagnon IA analogue pour les développeurs Android. Vous pouvez utiliser Studio Bot dans Android Studio pour développer des applications Android. Là encore, les développeurs américains seront les premiers à bénéficier de cette fonctionnalité, tandis que les autres pays l’obtiendront progressivement. Google précise qu’il s’agit d’une technologie expérimentale et que de nouvelles fonctionnalités seront progressivement ajoutées à Studio Bot. Pour l’instant, vous pouvez lui demander de générer du code, de créer des cas de test et de mettre à jour les API pour une meilleure conformité.

4. Replit Ghostwriter

Replit a également annoncé son outil de codage d’IA appelé Ghostwriter. Il s’appuie sur leur modèle de langage interne, qui est entraîné sur du code accessible au public et perfectionné par Replit. Il prend en charge la complétion de code, la génération de code, la transformation, l’amélioration, l’explication, le chat, le débogage et bien plus encore. Selon Replit, il prend en compte le contexte de votre projet et fournit une réponse pertinente. Il peut également détecter automatiquement les problèmes dans votre code et suggérer une solution.

Le plus intéressant est que Replit prend en charge une liste croissante de 16 langages de programmation, dont Bash, C, C#, C++, CSS, Go, JavaScript, Java, PHP, Perl, Python, Ruby et bien d’autres encore. Cet outil vous permet de vous plonger dans une base de code inconnue et de commencer à utiliser différents frameworks, API et langages.

Cela dit, l’accès à Replit Ghostwriter n’est pas gratuit. Vous devez souscrire au plan Pro, qui coûte 20 dollars par mois. En plus de l’assistance au codage de l’IA, vous obtiendrez également un espace de travail rapide, des limites de ressources élevées, des Repls privés illimités, SSH, et plus encore. En résumé, Replit Ghostwriter est un excellent moyen de s’initier à la programmation avec l’aide de l’IA. La possibilité d’exécuter simultanément votre code dans un IDE en ligne est un avantage supplémentaire.

5. Amazon CodeWhisperer

Dans la course à l’IA, Amazon n’est pas en reste et propose de puissants modèles de langage pour des cas d’utilisation spécifiques. Amazon CodeWhisperer est un LLM spécifique au codage qui peut vous aider à programmer dans plusieurs langues. Selon Amazon, CodeWhisperer a été entraîné sur des milliards de lignes de code, et il peut générer du code en ligne analogue à Copilot X. Vous pouvez simplement écrire un commentaire, et il peut générer des fonctions complètes basées sur votre code existant.

Il est également capable d’identifier le code qui ressemble à un code de formation open source, ce qui vous permet d’étiqueter davantage le code et de lui attribuer une licence. CodeWhisperer intègre également la sécurité du code. Il peut scanner et analyser votre code pour trouver les vulnérabilités et les failles afin que vous puissiez les corriger immédiatement.

Le plus intéressant est qu’Amazon CodeWhisperer peut être utilisé dans de nombreux IDE, notamment VS Code, IntelliJ IDEA, PyCharm, etc., et prend en charge de nombreux langages tels que Python, Java, JavaScript, Typescript, C#, et bien d’autres encore. Enfin, vous pouvez l’utiliser gratuitement avec un nombre illimité de suggestions de code.

6. GPT Engineer

GPT Engineer est un nouveau projet open source qui a rapidement gagné en popularité parmi les développeurs et est l’un des meilleurs outils de codage de l’IA en 2023. Il a obtenu 11K étoiles sur GitHub en quelques jours et continue de recevoir plus de fonctionnalités et de mises à jour de la part de divers contributeurs. GPT Engineer est un agent d’IA analogue à Auto-GPT, mais il est conçu spécifiquement pour construire l’ensemble de la base de code de votre projet.

Vous devez indiquer à l’agent ce que vous voulez construire. Ensuite, GPT Engineer vous pose plusieurs questions pour obtenir des éclaircissements, puis il commence à construire. Contrairement à Auto-GPT, GPT Engineer a un taux de réussite élevé et des développeurs ont pu construire une base de code complète en utilisant ce projet. Il va sans dire que vous avez besoin d’une API OpenAI, de préférence une API GPT-4. Donc, si vous êtes un codeur, allez-y et testez GPT Engineer et vérifiez s’il fonctionne pour vous.

7. ChatGPT 4

Bien que ChatGPT soit un chatbot d’IA généraliste, il est également très puissant en matière de codage. Après tout, le modèle OpenAI GPT-4 alimente la plupart des assistants de codage IA sur le marché, y compris Copilot X et CodeGPT mentionnés ci-dessus. Si vous avez souscrit à ChatGPT Plus (20 dollars par mois), vous pouvez accéder au modèle GPT-4 et utiliser ChatGPT pour écrire du code. Je suggère d’utiliser le modèle GPT-4 pour la programmation, car il est précis et répond généralement avec un code sans erreur.

Dans les tâches de codage Python de HumanEval, GPT-4 a obtenu un score de 67 % avec une incitation sans coup férir. C’est le meilleur résultat obtenu par un LLM sur le benchmark HumanEval. Si vous utilisez des invites de niveau expert sur ChatGPT, vous obtiendrez probablement des réponses encore meilleures.

Si vous êtes un développeur ou un débutant en programmation et que vous cherchez le meilleur outil de codage AI, je vous suggère fortement d’utiliser ChatGPT 4 pour toutes vos questions de codage.

8. Google Bard

Google Bard est à nouveau un chatbot d’IA généraliste, mais il est plutôt doué pour le codage, et avec les dernières mises à jour, il s’est vraiment amélioré en programmation. Google a construit Google Bard sur le modèle PaLM 2, qui est capable d’utiliser différents langages de programmation. Il prend également en charge plus de 20 langages de programmation, dont C, C++, Python, C#, JavaScript, etc.

Vous pouvez également utiliser Google Bard pour traduire du code d’un langage à l’autre. Grâce à une nouvelle technique appelée « exécution implicite du code », Bard est en mesure d’exécuter le code en arrière-plan afin d’afficher le résultat avec précision. Selon Google, cette nouvelle technique a permis d’améliorer la précision de Bard de 30 % dans les invites basées sur le calcul. En outre, vous pouvez exporter le code directement dans Google Colab et tester le résultat. En résumé, Google Bard peut s’avérer être l’un des meilleurs outils d’IA pour le codage, et vous devriez certainement l’utiliser à votre avantage.

