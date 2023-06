Le DJI Air 3 pourrait être équipé d’un système à double caméra

Mais selon un listing Amazon repéré par WinFuture, le DJI Air 3 pourrait coûter 962 £ (~ 1 120 euros) avec le contrôleur RC-N2 . Il existe également deux offres Fly More, qui comprennent des batteries supplémentaires et d’autres accessoires, au prix de 1 199 £ (~ 1 400 euros) avec l’ancien contrôleur RC-2 de DJI ou de 1 379 £ (~ 1 600 euros) avec le nouveau contrôleur RC-N2.

Un nouveau contrôleur DJI RC-N2 est également prévu , et il ressemble beaucoup au contrôleur DJI RC sorti en mai dernier, avec deux manettes au-dessus d’un grand écran. En dehors de ces images et de ces spécifications, les détails sur le DJI Air 3 sont minces.

Cela pourrait constituer une amélioration par rapport au capteur CMOS unique de 1/2 du DJI Air 2 et à l’unique capteur CMOS de 1 pouce du Air 2 S, qui peuvent tous deux filmer des vidéos 4K jusqu’à 60 fps. L’ajout d’un système à double caméra pourrait rapprocher le DJI Air 3 du Mavic 3 haut de gamme. Bien que le Mavic 3 soit équipé de deux capteurs — une caméra principale et un téléobjectif — il ne semble pas que la marque Hasselblad soit reprise sur le DJI Air 3 .

Comme d’habitude, Quandt a non seulement fourni des images officielles du drone inédit, mais aussi ses spécifications et son prix. Les détails complets n’ont pas encore été divulgués, mais les photos qui ont émergé jusqu’à présent confirment que le Air 3 sera lancé avec deux caméras, contre une seule pour le Air 2 et le Air 2 S.