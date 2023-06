by

Alexa vs HomeKit : quelle est la meilleure plateforme de maison connectée ?

Lorsqu’il s’agit de construire une maison connectée, peu d’étapes sont aussi importantes que le choix de votre plateforme de maison connectée. Si vous ne choisissez pas la bonne, vous risquez de vous retrouver avec des dizaines d’applications mobiles distinctes pour contrôler tous vos gadgets.

Apple HomeKit et Amazon Alexa sont deux des meilleures options pour la maison connectée disponibles aujourd’hui — mais laquelle est la meilleure pour vous ? Voici une comparaison des deux plateformes pour vous aider à vous décider.

Qu’est-ce qu’une plateforme de maison connectée ?

Les plateformes de maison connectée offrent un endroit centralisé pour contrôler tous les produits de votre maison connectée. Après avoir chargé le logiciel (que ce soit sur votre smartphone ou sur un hub), vous pourrez voir une liste de tous les produits de votre maison connectée et accéder facilement à toutes leurs commandes.

Bien entendu, vous n’avez pas nécessairement besoin d’utiliser une plateforme de maison connectée, car la plupart des produits de maison connectée sont livrés avec leurs propres applications autonomes. Mais si vous avez des tonnes de gadgets dans votre maison, chacun avec sa propre application, il peut être fastidieux de tous les parcourir pour effectuer des tâches de base. Avec une plateforme de maison connectée telle qu’Alexa ou HomeKit, vous pouvez accéder à tout ce qui se trouve dans votre maison à partir d’un seul endroit unifié.

Appareils hubs

Les hubs sont au cœur de la plupart des maisons connectées, avec des haut-parleurs et des écrans connectés qui vous permettent de contrôler le reste de votre installation. Cependant, Apple ne dispose pas de la sélection la plus robuste de hubs HomeKit, car vous serez largement limité au HomePod, au HomePod mini, à la Apple TV 4K ou à un iPad Pro standard.

Amazon Alexa, quant à lui, fonctionne avec l’ensemble de la gamme Echo (qui comprend une variété d’écrans et d’enceintes connectés), ainsi qu’avec des produits tiers tels que le Sonos One ou le Bose Home Speaker 500. Amazon semble également produire plus de hubs de maison connectée pour Alexa qu’Apple ne le fait pour HomeKit, comme en témoigne la récente révélation du Echo Pop.

Apple, quant à lui, n’a même pas d’écran connecté dédié à HomeKit — même si cela pourrait changer à l’avenir.

Vainqueur : Alexa

Appareils compatibles

Il ne fait aucun doute qu’Amazon Alexa est pris en charge par un plus grand nombre de produits que HomeKit. Des sonnettes vidéo aux thermostats connectés, en passant par les enceintes connectées et les aspirateurs robots, il est difficile de trouver un produit qui ne fonctionne pas avec la plateforme de maison intelligente d’Amazon. Amazon elle-même fabrique certains des meilleurs produits pour Alexa, notamment le thermostat connecté Amazon, la sonnette vidéo Blink et bien d’autres encore.

Apple est loin derrière Amazon en termes de nombre de produits compatibles, mais son plus petit nombre de produits est sans doute de qualité similaire. Ainsi, même si vous n’aurez pas le choix entre des dizaines d’enceintes intelligentes, la prise en charge de HomePod et HomePod mini par HomeKit est une grande victoire. Il existe également de nombreux produits tiers qui fonctionnent avec HomeKit, notamment les produits populaires de Nanoleaf, Schlage et Ecobee. Il faut s’attendre à ce que ce nombre augmente encore au fur et à mesure que Matter continue de s’étendre à d’autres produits.

Cependant, pour l’instant, il est difficile de se tromper avec Amazon Alexa, car vous êtes pratiquement assuré de trouver quelque chose qui corresponde à vos besoins. HomeKit n’est pas en reste, mais son catalogue est un peu plus restreint et généralement un peu plus cher que la concurrence.

Vainqueur : Alexa

Facilité d’utilisation

Avec des applications intuitives pour smartphone et des assistants vocaux réactifs, HomeKit et Alexa sont tous deux remarquablement faciles à utiliser. Alexa fonctionne sur les smartphones Android et iOS, tandis que HomeKit est limité aux appareils iOS, mais à part cette bizarrerie, contrôler votre maison connectée est aussi simple que d’ouvrir une application.

Gagnant : Ex aequo

Verdict

Si vous êtes attaché à l’écosystème iOS et ne voyez pas d’inconvénient à ce que le choix de produits soit plus restreint, HomeKit n’a rien à redire. Il est fonctionnel, facile à utiliser et prend en charge davantage de produits qu’il n’en faut pour construire une robuste maison connectée.

Cependant, Alexa est une recommandation facile pour tout le monde. Avec un catalogue qui regorge de produits de premier plan, vous n’aurez jamais de mal à trouver quelque chose qui corresponde à vos besoins et à votre budget. Alexa est également un excellent assistant vocal, capable de s’acquitter de toutes les tâches que vous lui confiez.

Au final, Alexa est probablement un meilleur choix pour votre maison connectée que HomeKit. Avec une plus grande variété de produits et une prise en charge des appareils Android et iOS, il est difficile de se tromper avec la plateforme complète d’Amazon. HomeKit arrive juste derrière, mais avec moins d’options et quelques grandes omissions, il n’y a pas beaucoup de raisons de le choisir par rapport à la concurrence.